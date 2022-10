Poliescenarios | Algunas reflexiones sobre las elecciones brasileñas

Gisela Pereyra Doval

El domingo 2 de octubre se realizaron las elecciones en Brasil. No sólo se eligió presidente, sino también senadores, diputados, gobernadores y legisladores provinciales. ¿Qué podemos decir de esta contienda electoral? En primer lugar, que los candidatos a la presidencia se llevaron todos los análisis políticos. Sin embargo, hay algunos comentarios que deben hacerse respecto al Parlamento porque este tema se prestó a confusión.

Hemos escuchado que si Lula gana se las verá feas pues el Congreso tiene mayoría de legisladores representantes de la derecha del espectro político. Y si bien esto es cierto, no menos cierto es que la conformación del Congreso quedó casi igual que antes en lo que a representación ideológica respecta. ¿Cuál es la preocupación? Que llegan a legislar personajes de la derecha radical representantes del bolsonarismo más duro como Damares Alves, Onyx Lorenzoni, Sergio Moro, Hamilton Mourão, Eduardo Pazuello, con lo cual el presidente seguirá teniendo gravitación en las decisiones que requieran aprobación parlamentaria.

Otra cuestión que saltó a la vista durante toda la campaña y particularmente el domingo es la polarización de la política brasileña. En este sentido, no solo los extremos fortalecen esta hipótesis, sino que el rol de “los moderados” es coherente con esta lectura de la realidad que de definiciones entre los extremos del debate democracia-autoritarismo. La debacle de la derecha tradicional es inversamente proporcional al surgimiento de Bolsonaro, y en su momento el propio PSDB endosó al actual presidente de manera tácita. Sin embargo, este eje de debate exige también la apertura hacia la negociación con otros partidos de centro (el llamado Centrão) —con el obvio consenso de éstos en cuanto a la interpretación del panorama político—.

Esto permite dos cosas. En primer lugar, ser apoyados por candidatos que quedaron en el camino de la contienda que se definirá el 30 de octubre. Tanto Simone Tebet —ex candidata por el PMDB— como Ciro Gomes —PDL—, una de derecha y otro de izquierda, han declarado públicamente su apoyo a Luiz Inácio da Silva. Esto es importante pues son los candidatos que quedaron en 3er y 4to lugar.

Bolsonaro también ha hecho declaraciones respecto a que intentaría aliarse a otros partidos, pero aún sin resultados públicos. En segundo lugar —como es un error pensar que el mero endoso de ex candidatos asegura el voto de la ciudadanía que los votó en primer lugar—, el corrimiento al centro (al menos de da Silva) intenta interpelar a otros sectores sociales más allá del sector que representan. Esta fue la intención al elegir como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin que tiende justamente a cooptar votos del centro, e incluso de la centro-derecha. Alckmin es un histórico de la socialdemocracia brasileña, representante de la derecha liberal más tradicional, que ha enfrentado a Lula en elecciones pasadas. De esta manera, el PT pretende canalizar negociaciones con aquellos sectores tradicionalmente no votantes de la izquierda: agronegocios, evangélicos y empresarios.

En segundo lugar, estas alianzas ad hoc terminan de configurar un elemento constante del juego político brasileño que es el Presidencialismo de Coalición. Esta figura exige mayorías amplias en el Congreso para gobernar, y forma parte de la tradición política brasileña. Es el resultado de la fragmentación partidaria a nivel parlamentario, y su dinámica de negociación permanente entre partidos de ideología diversa o antagónica. En este sentido, el reparto efectivo de cargos puede condicionar incluso el programa de gobierno del candidato ganador. A pesar de que Bolsonaro ha identificado este tipo de estrategias como el ejemplo más claro de la corrupción de la política y como una práctica a ser eliminada, prometió “buenas alianzas” de cara a ganar las elecciones.

Por último, debe decirse que el resultado del ballotage es menos claro que el de la primera vuelta. Sí, las encuestas a lo largo de la campaña daban como claro ganador a Lula da Silva, aunque no necesariamente en primera vuelta. El escenario es el previsto. ¿Qué fue lo que falló? El porcentaje de votos que se atribuían a Bolsonaro fue mucho mayor que el computado por las consultoras. El día anterior a las elecciones salió el último sondeo de Datafolha que le daba una ventaja a da Silva de 50%, mientras que contaban un 36% para Bolsonaro.

El haber recibido ambos resultados muy parejos, Lula 48.43% (57.259.504 votos) y Bolsonaro 43.20% (51.072.345 votos) no solo muestra la polarización política existente, sino que, además, deja sin demasiado margen de negociación al resto de los candidatos pues los porcentajes que sacaron son extremadamente bajos (Tebet 4.16% / 4.915.423 votos y Gomes 3.04% / 3.599.287 votos) que, no obstante, definirán la elección. Si bien el porcentaje es bajo, suman más de 8 millones de votos. Es un error pensar que alguno de los dos candidatos puede “convencer” de ir a votar a aquellos que no concurrieron a las urnas. Claro que es un poco más del 20% del padrón —la participación ciudadana fue del 79.8%—, lo que definiría la elección sin lugar a dudas. Sin embargo, si se contrastan con los datos de las últimas elecciones en 2018, el 20% que tampoco participó se mantuvo en el mismo porcentaje para la segunda vuelta.

Parte del wishful thinking tiene presente que en las últimas cinco elecciones presidenciales de Brasil —2002, 2006, 2010, 2014, 2018— ganó el candidato que más votos sacó en la primera vuelta. Sin embargo, en la realidad, nada está dicho y habrá que esperar hasta el 30 de octubre.

GISELA PEREYRA DOVAL es investigadora del CONICET y profesora de Problemática de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Síguela en @DovalGisela