Poliescenarios | 2022, Año Europeo de la Juventud

Giorgiana Martínezgarnelo y Calvo

El Estado de la Unión

El 15 de septiembre de 2021 se convirtió en la fecha clave para la juventud europea. Ese día, la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula Von der Leyen, pronunció un discurso potente, contundente e inspirador con motivo del Debate sobre el Estado de la Unión.

En su alocución frente a los diputados presentes en el parlamento de Bruselas, la máxima dirigente comunitaria no solo analizó los retos que enfrentaba la Europa de los 27 (puesta en marcha del Next Generation y la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA); vacunación generalizada de la ciudadanía; Plan SURE (apoyo a las empresas); Ley Europea de Chips o Pacto Verde…), sino que ahondó en los graves desafíos que afronta la Comunidad Internacional y su potencial impacto en la UE y sus ciudadanos.

Igualmente, remarcó la importancia de la juventud para afrontar esos desafíos con esperanza. La Presidenta Von der Leyen se dirigió a una juventud solidaria y empática que acababa de perder dos años de su vida (económica, política, social y cultural) tras la pandemia del COVID-19 y que afrontaba un escenario global demoledor, frente al cual, la máxima dirigente de la UE se comprometió a implementar un nuevo programa, denominado “ALMA”, que brinde a los jóvenes europeos la posibilidad de tener una experiencia profesional temporal en otro Estado Miembro, complementario o adicional a la tradicional oferta de movilidad académica, liderada por el exitoso programa “Erasmus Plus”.

Año Europeo de la Juventud

Enmarcado en la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud (2019-2027), el año Europeo de la Juventud consta de una ambiciosa agenda que promueve y mejora las oportunidades para las y los jóvenes europeos. Entre los programas estrella que contempla, destinados a brindar oportunidades en todas las esferas, podemos definir los siguientes:

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Programa orientado a la promoción de la participación de los jóvenes europeos en actividades solidarias, dentro o fuera de su país, a través de proyectos que beneficien a las comunidades.

Diálogo de la Unión Europea con la Juventud. Mecanismo de diálogo entre jóvenes y responsables políticos en el marco de la Estrategia de la UE para la Juventud.

Discover EU. Enmarcado en el Programa Erasmus Plus, es una iniciativa que ofrece a los jóvenes de 18 años la oportunidad de descubrir sus países (principalmente a través de tren) mediante experiencias de aprendizaje. Cada año, la Unión Europea aporta bonos de viaje para promover esta iniciativa y apoyar a sus beneficiarios.

Erasmus Plus. Programa de movilidad académica para promover el conocimiento, el enriquecimiento personal y reforzar el espíritu europeo.

EU Aid Volunteers. Iniciativa que reúne a voluntarios y organizaciones para prestar apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria en comunidades afectadas por catástrofes.

EURES. Portal Europeo de Movilidad Profesional que proporciona información a las y los jóvenes sobre oportunidades profesionales en el extranjero.

Iniciativas Políticas de Juventud Europea

Las Iniciativas Políticas de Juventud Europea son políticas transversales que promueven e impulsan la participación de la juventud europea, e incluyen materias como salud; bienestar y deporte; cultura; educación; movilidad… así como acciones extraordinarias (plan de solidaridad con Ucrania).

En materia de transición verde destaca el Youth Climate Pact Ambassador, programa en el que los jóvenes se vuelven embajadores del Pacto Climático como parte del Pacto Verde Europeo, ayudando a la UE a cumplir su objetivo de convertirse en el primer continente climáticamente neutral para 2050.

Respecto a la política exterior, The Youth Action Plan in EU External Action, recoge las opiniones y puntos de vista de los jóvenes en la materia (una vez consultados) y busca involucrarlos en el desarrollo e implementación de acciones futuras de la UE en sus países, fortaleciendo los espacios para la participación y el empoderamiento de los jóvenes.

En materia de empleo e inclusión, se encuentra el novedoso programa mencionado anteriormente, ALMA (Aim – Learn – Master – Achieve) (por sus siglas en inglés), que promete transformar el futuro del empleo para las próximas generaciones de jóvenes. Consistente en un plan de entrenamiento y asesoramiento (incluida una estancia supervisada en una estructura pública o privada de acogida en cualquier Estado Miembro durante un periodo oscilante de entre 2 y 6 meses), este ambicioso plan se enfocará en los jóvenes más vulnerables, ya sea por razones individuales o estructurales (discapacidad, desempleo de larga duración, rendimiento escolar o habilidades vocacionales insuficientes, antecedentes de marginalidad o pertenencia a minorías…) mediante la formación, capacitación y generación de oportunidades profesionales.

Finalmente, pero no menos importante, el sector digital se contempla mediante el programa, Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child Sexual Abuse Material (CSAM). La Comisión Europea financia este proyecto dentro del programa Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) orientado a la creación de herramientas y tecnologías que identifiquen, categoricen y prioricen material de abuso sexual infantil (CSAM) en línea, con la ayuda de inteligencia artificial (IA). Este proyecto contribuirá a hacer de Internet un lugar más seguro para los niños y los jóvenes y, en última instancia, para todos los usuarios. Estos son algunos de los ejemplos que considero más relevantes dentro de la amplia gama de políticas públicas que contempla la UE trasversales a la juventud.

Con todo lo anteriormente expuesto, el Año Europeo de la Juventud resulta prometedor debido a los programas e iniciativas que se han implementado, a través de los cuales, la Comisión y los Estados Miembros ponen a los jóvenes en el centro de su estrategia de recuperación postCOVID-19, los reconocen como actores relevantes de la gobernanza comunitaria e implementan planes para incrementar sus oportunidades de cara a los desafíos que afrontará la Comunidad Internacional en los próximos años.

Robert Schuman dijo: “Europa necesita un alma, un ideal y la voluntad política de alcanzarlo”; este es, sin duda, el primer paso para alcanzar un nuevo sistema de protección para una juventud europea hipercompetitiva y tremendamente globalizada.

Giorgiana Martínezganerlo y Calvo es directora general del Global Youth Leadership Forum (Naciones Unidas, Banco Mundial y Gobierno de España). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha representado a México en el Business 20 (B-20) del G-20 en Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Italia e Indonesia.

Sígala en @GiorgianaCalvo