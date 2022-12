Poliescenarios ǀ ¿Ganó Qatar?

David Hernández López

Tras la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar es necesario preguntarse ¿Ganó algo? La cuestión puede tener por lo menos dos posibles respuestas. La más evidente es que no. La selección qatarí fue la primera en ser eliminada de la competencia. Aunque, el país con una escaza “tradición futbolera”, pequeño en territorio y población, pero con uno de los PIB per cápita más grandes del mundo, seguramente no esperaba mejores resultados en el juego. La segunda probable respuesta, entonces, es que sí ganó, pero en otros asuntos.

El llamado Mundial tiene una enorme importancia fuera de lo deportivo. Primero porque simbólicamente reúne a todo el planeta en un ambiente de cordialidad y paz, fuera de las diferencias políticas. En esta ocasión el ejemplo más claro, sin duda, fue el partido entre las selecciones de Estados Unidos e Irán. Los territorios sede de estos eventos buscan, entre muchas otras cosas, convertirse en espacios internacionales de convivencia y encuentro mundial.

Segundo, en términos pragmáticos, también es una excelente ocasión para mostrar al mundo entero las oportunidades de turismo, comercio e inversión en el país receptor. En otras palabras, aumenta el prestigio de un país a nivel internacional con fines más allá de lo deportivo.

En tal sentido, Qatar ha impulsado un intenso programa de diplomacia pública que busca influir en la población y empresas de otros países, más allá de la diplomacia clásica entre gobiernos. ¿Por qué las autoridades qataríes estarían interesadas en aumentar su prestigio internacional y diversificar sus opciones comerciales si Qatar se encuentra entre los países más ricos del mundo? Entre otras respuestas porque sus principales ingresos provienen de la exportación del petróleo y gas natural, y se espera que la demanda de estos bienes se reduzca en las próximas décadas.

En 2010 se eligió a Qatar como sede mundialista, tan solo dos años después de que se presentó el plan de desarrollo Qatar National Vision 2030 (QNV 2030) que busca, entre otras cosas, la diversificación y reducción de su dependencia económica a los recursos petrolíferos.

En los últimos años Qatar ya se había posicionado como un actor muy relevante en la política regional, incluso, Al Jazeera (de origen qatarí) es el medio de comunicación internacional más importante entre los países árabes, musulmanes y, por tanto, un referente mundial sobre Medio Oriente y el Norte de África.

Asimismo, Qatar se ha posicionado como mediador político en diversos espacios de tensión en la región, desde su participación clave en el acuerdo que dio fin a la presencia de tropas de Estados Unidos en Afganistán, hasta su mediación en Yemen, Sudán, Libia, Etiopía, por mencionar algunos casos.

La política exterior de Qatar como líder regional ha sido tan exitosa que ha rivalizado con su aliado más cercano, Arabia Saudita, quién funge como principal poder cultural, económico y social en la zona.

La organización del Mundial 2022 en su territorio, entonces, acompañada de su programa de diplomacia pública, formaría parte de un plan mayor que busca sentar las bases para el Estado en el que Qatar busca convertirse en el futuro.

¿El objetivo se logró? ¿Qatar ganó con el mundial? Probablemente sí. Por ejemplo, el país se posicionó como uno de los Estados más importantes para hacer negocios y muy seguramente sus ingresos por turismo aumentarán en los siguientes años. Apenas hace unos días, la FIFA anunció que se alcanzó una cifra récord de 7,500 millones de dólares en ingresos para Qatar en los últimos cuatro años como sede mundialista. Además de los ingresos, el país se dio a conocer como un país moderno, lejos del estereotipo de territorio en vías de desarrollo del Medio Oriente.

Sin embargo, es necesario matizar. A pesar de los beneficios naturales para una sede mundialista, el evento se vio deslucido tras varias controversias: corrupción (incluso la vicepresidenta del Parlamento Europeo recién fue destituida y detenida por el presunto soborno desde Qatar); violaciones de Derechos Humanos contra los trabajadores extranjeros que construyeron la infraestructura del evento; persecución de minorías de la diversidad sexual y de género; y violaciones de los Derechos Humanos de mujeres y niñas; por mencionar sólo algunos de los asuntos más relevantes.

La diplomacia pública qatarí falló al evitar que los aspectos negativos del país abarcaran gran parte de la agenda informática mundial. Tras el evento, seguramente las autoridades qataríes realizarán un balance de los resultados del evento que, probablemente, tendrá muchos aspectos negativos. Al convertirse en sede mundialista, Qatar abrió la puerta al escrutinio desde el exterior. Con la promoción de sus atractivos, también llegó la divulgación de los desafíos internos del país.

Sin duda, si alguien será beneficiado de posicionar en la agenda internacional los retos sociales en territorio qatarí serán los y las afectadas. Precisamente, en eso radica la importancia de realizar eventos internacionales en los que los países aún enfrentan problemas profundos. Por ejemplo, con una población compuesta por un 79.66 por ciento de personas inmigrantes, el segundo país con el porcentaje más alto, el escrutinio internacional será fundamental para el impulso de reformas que mejoren su realidad.

Qatar ganó mucho en materia económica y política, no en materia deportiva, pero, a la par, se evidenciaron en todo el mundo los problemas que aún tienen que resolverse en el país. El mundial ha permitido realizar un escrutinio profundo sobre las condiciones de distintos sectores desfavorecidos en ese territorio. Por ahora, la licencia que Qatar concedió al invitar al mundo entero a su territorio tendrá que ser utilizada positivamente e impulsar mejoras para los sectores más desfavorecidos en el país.

DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJ Comexi).

Sígalo en @DavidHdzLpz