Una reunión más de la COP

El día de ayer dio inicio, en Sharm El Sheikh, Egipto, la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) que estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre. El principal objetivo es renovar la solidaridad entre los países para cumplir el histórico Acuerdo de París de las Naciones Unidas.

Pero, ¿Qué significa esto? Pues que los jefes de Estado y activistas relacionados al cambio climático se reunirán para negociar y proponer medidas que hagan frente a la emergencia climática urgiendo a los gobiernos firmantes a tres cosas fundamentales: a) reducir la emisión de gases de efecto invernadero, b) fomentar la resiliencia y adaptación a las consecuencias –negativas– del cambio climático y c) cumplir con los acuerdos que ayuden a financiar los proyectos en las naciones en vías de desarrollo.

Para ello, habrá mesas de debate de acuerdo a los tópicos más importantes relacionados con el cambio climático, por ejemplo, el miércoles 9 será dedicado a las finanzas; el 10 a la ciencia, la juventud y las futuras generaciones; el 14 al agua; el 15 a la energía y; el 17 a las posibles soluciones y conclusiones de esta cumbre.

Los temas y la intención son muy importantes pues el cambio climático se puede ver en el día a día en todo el mundo y las afectaciones son realmente significativas, tan solo habrá que recordar el mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, el año pasado, cuando al meterse al mar dando su discurso para la COP26 mostró los efectos que su nación vive debido al cambio climático.

De hecho, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global 2021, hay algunos puntos que quisiera rescatar y que, aunque no han tenido la cobertura que sí tuvo Tuvalu por su ingeniosa idea de que el mundo le volteara a ver, significan un problema que debe ocupar la mente de sus gobiernos y de quienes les apoyan desde afuera o quienes invierten en sus empresas y territorios.

En el año 2019, los países más afectados fueron Mozambique, Zimbabue y las Bahamas; desde el inicio del siglo, Puerto Rico, Myanmar y Haití son las naciones que más han sufrido por eventos climáticos extremos; en este mismo periodo de tiempo han muerto 475 mil personas a causa de estos fenómenos meteorológicos y las pérdidas económicas alcanzaron los 2,5 billones de dólares.

Como si fuera poco, este mismo Índice señala que las naciones en desarrollo (la gran mayoría del total mundial) son los más afectados debido a su poca –o nula– capacidad para reaccionar y prevenir los fenómenos que les aquejan. Sin embargo, Japón, con todo y su desarrollo, ocupa el cuarto lugar en este Índice, incluso por encima de naciones poco desarrolladas como Malawi, Sudán del Sur, Níger o Bolivia. Es decir, el impacto de los efectos del cambio climático ha alcanzado a todos por igual, sin importar hegemonías geopolíticas o geoeconómicas.

Lo que sí es claro es que las naciones con menos desarrollo son las que menos expectativas de supervivencia tienen ante este evento, pues en el largo plazo se espera que los primeros afectados sean Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh, Pakistán, Tailandia y Nepal. En el caso de México, aunque no se está a niveles de las naciones enlistadas en estas líneas, sí que nos encontramos en el rango de 51 a 100 que, aunque no es el top 10, sí debe de causar reflexiones sobre lo que nuestros gobiernos hacen para frenar el cambio climático en nuestro actuar diario.

En este orden de ideas, es casi seguro que en las pláticas se retomen y se traten de crear alternativas y soluciones desde el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) creados por la ONU, sobre todo el número 13 que hace referencia a las acciones por el clima y del cual cito textualmente el primer objetivo: “fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”.

Y claro que el objetivo es fácil de discutir cuando la cumbre se lleva a cabo desde la comodidad de un centro de negocios ubicado en una ciudad balneario egipcia que es conocida por sus playas de arena protegidas, las aguas claras y los arrecifes de coral, que, además, tiene bellos paseos costeros bordeados de palmeras y que está llena de bares y restaurantes.

También es más fácil hablar de cambio climático cuando se hace desde la comodidad de un hotel que se encuentra ubicado en un importante destino para el buceo, con fauna marina en torno a los arrecifes Shark y Yolanda y el naufragio del Thistlegorm o, como en años anteriores, desde destinos turísticos grandiosos como lo fueron Berlín, Ginebra, Kioto, Buenos Aires, La Haya, Marrakech, Milán, Montreal, Bali, Copenhague, Cancún o Madrid.

Luego, es completamente comprensible que, a pesar de no tener avances claros y significativos, estos acuerdos se tomen en lugares que no han sido afectado por el cambio climático tan fuertemente, pues tan solo habría que recordar que las políticas y recomendaciones que emite la OCDE para las naciones en desarrollo se hacen desde la comodidad y belleza del edificio ubicado en el número 2 de la Rue Andrés Pascal en París; o que los procesos de paz para la guerra en Ucrania se negocian desde el hermoso edificio de la ONU ubicado en Nueva York.

Con esto no pretendo decir que estas reuniones no sirvan, sin embargo, la realidad es que se necesita mayor sensibilidad para que los ahí reunidos, enviados por sus gobiernos, alcancen compromisos significativos que no solamente salgan en las noticias, si no que coadyuven realmente a detener el cambio climático. Mientras, los que vayan, a disfrutar del clima, la playa, el buceo y uno que otro daiquirí luego de tan cansadas jornadas de trabajo.





Fernando Abrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam