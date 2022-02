Pobreza, atención legislativa

La agenda 2030 se ha constituido en la hoja de ruta para el desarrollo de las naciones del mundo hacia una mejor calidad de vida de la humanidad, independientemente de que sea excluido el aspecto del desarrollo espiritual. Se trata de una agenda puramente humana y secular que busca atender las necesidades del hombre en las actuales circunstancias. El reto no es menor y la secularización de la agenda no le quita los méritos a lo que se plantea en varios de los rubros temáticos. Tal es el caso de la pobreza, que no por nada es el primer punto de la agenda. Hay que decir también que no se avanza ni lineal ni prontamente en todos los países, no podría ser de otra forma. Existe un esfuerzo significativo para alinear la agenda en todos los países con marcos metodológicos comunes que permitan la evaluación de los avances consistentemente.

En la columna anterior, presente una muy apretada síntesis sobre la pobreza en la entidad desprendida del informe 2020 presentado por el CONEVAL. La comisión legislativa de la agenda 2030 habrá de aportar lo propio para su desarrollo en el ejercicio de la actual legislatura; como miembro de dicha comisión propongo a la misma, integrar el proyecto de atención a la mitigación de la pobreza en el municipio que presenta el mayor porcentaje de la misma para que en un esfuerzo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno se canalicen programas y acciones eficaces para el propósito.

No son tiempos para la mezquindad y el egoísmo sino para la participación y el bien público, la sociedad tan lastimada por una pandemia reclama acciones fuertes, sólidas y eficaces de salud, reactivación económica y educación, sobre todo. Acciones que atiendan la pobreza ampliada que ha ido sembrando esta crisis sanitaria con nuevas problemáticas relacionales debidas al confinamiento y la cuarentena y que han elevado las prácticas viciosas de violencia, depresión, estrés, desesperación, confusión entre otras emociones que está a la vista y que zarandean la vida de las personas y sus familias, sacudiendo el sistema social en que nos movemos.

En próximos días tendré la oportunidad de abordar el tema con autoridades municipales y estatales para avanzar en tan sentida necesidad. ¡¡Feliz día de la amistad!!