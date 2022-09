Patrimonio histórico perdido, recuperado y…sigue oculto (I)

Pues sí, queridos lectores, hay hechos que no se explica uno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un importante e histórico documento zapatista se encuentre, si es que se encuentra depositado en una caja de seguridad de la Secretaría de Finanzas o de cualquier otra institución del gobierno del estado de Morelos?

Esto me llega, porque seguí de cerca el rescate que para Morelos hizo del importante “Manifiesto de Zapata a los Mexicanos”, el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea cuando supo que el documento original estaba a punto de venderse en Londres. Para conocer la historia completa, la parte que yo desconocía, busqué a don Jorge, a quien le pedí una entrevista. Me recibió en su confortable casa donde vive en esta ciudad con doña Hilda, su esposa, y entre sorbo y sorbo de café que nos sirve Herme, la eficiente servidora en su hogar de toda la vida, escucha mi pregunta y se apresta a contestar lo que hace a su estilo, como buen militar: preciso, escueto y directo, así comenzó. “Emiliano Zapata emitió quizá varios manifiestos de los cuales hay muy escaso rastro. Algunos se encuentran en libros especializados poco difundidos, de ahí que contar con un ejemplar debidamente autenticado -con certeros códigos de verificación-, como documento original, sea una joya. Por el que tú preguntas Lya, se identifica como MANIFIESTO AL PUEBLO MEXICANO suscrito en Tlaltizapán, Morelos, el 25 de abril de 1918 y firmado claramente por el propio Emiliano Zapata, con algunas otras firmas como testigos casi ilegibles. Entre ellas, la de Fortino Ayaquica y posiblemente Domingo Arenas, ya muy borrosas. En el mismo Manifiesto aparece un sello en tinta azul oscuro donde en el centro dice: CUARTEL GENERAL y en el anillo exterior aparece EJÉRCITO LIBERTADOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

De su ya centenaria historia, lo último conocido es lo siguiente: Siendo embajador de nuestro país ante el Reino Unido el señor Santiago Oñate Laborde, amigo mío, en los últimos días de febrero de 1998, telefónicamente me comunicó que en Londres estaba en venta por la prestigiada casa de subastas Sotheby´s, el documento original. Sintiendo que ese manuscrito debía estar en Morelos a como diera lugar, mi gobierno hizo lo procedente para que nuestra embajada efectuara la compra. Ésta lo hizo y remitió el documento y la factura a nombre de Goverment of the State of Morelos. El precio era el que se consigna en la factura expedida por la casa vendedora: 19,995.25 libras esterlinas, cuyo valor al día, sería aproximadamente de 300 mil pesos, más un alza al precio si se considera el tiempo pasado”.

Con tranquilidad y voz a veces baja, pero sin titubear, don Jorge continúa el relato: “A su arribo a Cuernavaca, a través de valija diplomática, el manifiesto fue entregado en custodia al Instituto Estatal de Documentación de Morelos, en tanto se determinaba su destino final posiblemente el museo regional en el Palacio de Cortés. Al cambio del gobierno estatal dado el 18 de mayo del mismo año, la decisión quedó en suspenso. Y a tu pregunta -dice a quien esto escribe-, te respondo que por supuesto que tengo la inquietud de conocer finalmente cuál es su destino”.

Decidida a concluir el periplo completo del manifiesto zapatista al día de hoy, me adentro en mi archivo, así veo que el valioso Manifiesto fue ignorado y permaneció olvidado en dicha institución por las siguientes tres administraciones hasta la entrada de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos y ahí, con el cambio de titular en el Instituto Estatal de Documentación de Morelos, deja su cargo Jesús Zavaleta cronista de Jojutla. Fue el nuevo director Roberto López Cardozo quien detectó la ausencia de tan importante documento. Al no saber su ubicación, el Gobierno de Morelos presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ex titular. Todo se resolvió favorablemente cuando Zavaleta Castro dio a conocer que lo tenía bajo su custodia personal para evitar su pérdida al ser despedido sin saber quién lo sustituiría.

Ahora ya bajo custodia de nuevo del gobierno estatal y a 24 años de su restitución al estado de Morelos, ojalá que el importante Manifiesto que forma parte de la Historia de México en su etapa revolucionaria durante este mes patrio sea valorado al fin y se realicen las gestiones pertinentes con el INAH nacional y estatal para que finalmente llegue a su destino final: el Palacio de Cortés, el museo más visitado de Cuernavaca, y pueda ser conocido, apreciado y valorado tanto por los morelenses, como por los visitantes nacionales y extranjeros en general. Y habrá más del Manifiesto de Zapata.

Hasta el próximo lunes.