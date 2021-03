Partidos desobligados

De los 8 mil 684 candidatos a cargos en el proceso electoral local, menos de 276 registraron gastos de precampaña ante el Instituto Nacional Electoral, omisión que amerita sanciones. Es decir, desatendieron la obligación de registrar sus gastos de precampaña. No fue una cuestión sólo local, de acuerdo con el portal de fiscalización del INE, apenas 5,479 contendientes registraron gastos de precampaña. De ellos, sólo 276 fueron morelenses, y de quienes contendieron en el estado y registraron sus gastos ante el INE, no todos lograron su registro, como es el caso del aún panista Juan Pablo Adame Alemán, o del independiente Edgar Vargas Santiago.

No se trata de una omisión menor. Los 276 que registraron sus gastos de precampaña, de los que podría haber quedado registrado el 90 por ciento ya como candidatos, son poco menos del 3 por ciento del total de candidatos cuyos registros han sido validados por el Impepac este fin de semana. De los 23 partidos políticos de Morelos, sólo once tienen operaciones reportadas ante la unidad de fiscalización del INE; y de esos once, no se reportan las de todos sus precandidatos.

En el portal del INE no hay registro de operaciones de precampaña para el proceso de Morelos de los partidos del Trabajo, Revolucionario Institucional, Morena, Fuerza por México y Futuro entre otros; y aunque es evidente que los aspirantes de los tres partidos tuvieron activas precampañas que habrían significado gastos por lo menos mínimos, no hay registro alguno de ellos.

Los que sí reportaron operaciones son PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Morelos Progresa, PSD, Podemos por la Democracia, Renovación Política Morelense, Nueva Alianza, Encuentro Social y Movimiento Alternativa Social. La suma de sus operaciones, algunas convenientemente registradas en cero, fue de 848, lo que significó un gasto de un millón 799 mil 533 pesos; de los que un millón 693.8 mil, fueron operaciones de candidatos y el resto de aspirantes independientes.

El mayor gasto reportado fue de Jorge Argüelles, por Encuentro Social, quien erogó más de 408 mil pesos durante la etapa de precampaña, le siguió Matías Nazario Morales, de MAS, con más de 228 mil, y después José Luis Urióstegui Salgado, con 57 mil 886. Si las cifras son o no ciertas será cuestión de la conciliación que haga el INE, en todo caso, aunque podrían detectarse inconsistencias, éstas no son tan graves como las que derivan de la evidente omisión de los contendientes y partidos que decidieron no cumplir con la obligación de reportar gastos de precampaña. Es evidente que PT, PRI, Morena y Fuerza por México, por lo menos, tuvieron actos políticos previos al registro de sus candidatos, es lógico que esos actos hayan tenido costos de transporte, logística, organización, etcétera; es obvio que el no enterarlos a la autoridad electoral constituye una omisión en la que podría considerarse incluso dolo de los contendientes.

Las sanciones aplicables por la omisión de informes de financiamiento varían de acuerdo con la gravedad de la falta, pero siempre incluyen amonestaciones y multas económicas que se canalizan a proyectos científicos locales. Mal por los partidos, bien para la academia.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx