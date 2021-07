Participa como observador/a de la Consulta Popular

El 15 de julio de 2021 es la fecha límite para registrarse como observador/a para la Consulta Popular ¿cuáles son los requisitos para registrarse?

Para materializar el derecho de las y los mexicanos de participación, en el ámbito electoral existe la figura de Observador/a. Para la Consulta Popular que se celebrará el domingo 1° de agosto de este año, así como en la Jornada Electoral del pasado 6 de junio, nuevamente se podrá participar en este rol, a fin de dar validez a la Consulta Popular, identificar áreas de oportunidad para mejorar y fortalecer la democracia de nuestro país. Cualquier ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante la Consulta Popular, puede participar como Observadora/or de la Consulta Popular en forma individual o grupal en cualquier entidad, sin importar el lugar de su residencia. La ley faculta a esta figura para observar los actos de preparación y desarrollo de la Consulta Popular, así como los actos de la jornada de la Consulta Popular.

¿Qué es lo que hace una Observadora/or de la Consulta Popular? Observa los actos de preparación y desarrollo de la Consulta Popular, así como los que se lleven a cabo durante la jornada de ésta y las sesiones de los órganos electorales del INE. Se presenta el día de la Jornada de la Consulta Popular en una o varias mesas receptoras, independientemente del domicilio registrado en la Credencial para Votar. Solicita ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, que será proporcionada siempre y cuando existan posibilidades materiales y técnicas para su entrega y la información no sea reservada o confidencial en los términos de la ley. Presenta ante la autoridad electoral un informe de sus actividades. Estos informes permiten al INE identificar áreas de oportunidad para mejorar.

¿Cómo convertirse en Observador/a de la Consulta Popular? Registra tu solicitud en el portal https://observadorescp.ine.mx/portal/observador o acude a alguna Junta Ejecutiva de las seis que existen en el estado de Morelos. Verifica los requisitos, documentos y plazos mencionados en la convocatoria, presenta los documentos y toma la capacitación de manera virtual o presencial. La fecha límite para registrarse es el 15 de julio de 2021. Las personas acreditadas como Observadoras/es Electorales para las elecciones del pasado 6 de junio, podrán participar como Observador/a de la Consulta Popular, solo habrá que avisar al INE que se desea participar nuevamente para la ratificación por parte de las juntas locales y distritales del INE. Una vez recibida la solicitud, el INE revisa la documentación presentada, el cumplimiento de los requisitos, y notifica a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo, de manera presencial o a través de la plataforma virtual del 21 de junio al 28 de julio de 2021. Al concluirse el curso se entrega la constancia respectiva, se actualiza el expediente de la persona interesada para aprobación de las juntas locales y distritales del INE. De ser aprobada la solicitud se entrega la acreditación y gafete.

Las y los observadores que obtuvieron debidamente su acreditación tendrán la obligación de: No sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales. No declarar tendencias sobre las opiniones de la Consulta Popular. No externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos. No declarar el triunfo de cualquiera de las repuestas posibles a la Consulta Popular. No portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas de la Consulta Popular.

Para más información el INE pone a disposición la página https://ine.mx/consultapopular/, y la línea gratis de INETEL (800 433 2000). En el estado de Morelos también se puede llamar al número 777 311 1555 y visitar la página de Facebook INE Morelos. En la democracia, contamos todas, contamos todos.





* Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos