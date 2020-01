Otro triunfo de Andrés Manuel con la aprobación del tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá

Para quienes todavía a un año de distancia del ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, les debe resultar difícil aceptar que nuevamente y con el diálogo su oficio político y convicción ha logrado que se apruebe el T-MEC.

Dos años y medio han transcurrido desde que Trump pidió cambios, exigió otras canonjías y finalmente sólo falta la forma que el parlamento canadiense le dará para que probablemente en un lapso de 90 días a partir de hoy entre en vigor ese Tratado.

La iniciativa privada mexicana e internacional seguramente que estarán celebrando la manera en que Andrés Manuel gobierna, porque finalmente no debemos olvidar que incluso se hicieron modificaciones en cuestiones laborales, salariales, que hoy han beneficiado a los trabajadores, y como bien se ha dicho el outsourcing es delincuencia organizada, las empresas que violen los derechos de los trabajadores serán perseguidas, y decíamos que el Tratado Libre Comercio viene a mejorar, y sobre todo a pensar en un crecimiento económico en el país que rebase el cálculo de 1.5 que han hecho expertos, y sobre todo que haya gran confianza de los inversionistas, nuevamente sobresale la atingencia de Carlos Slim que en el pasado reciente se ha pronunciado en favor de Andrés Manuel y de sus acciones de gobierno; ahora falta que el sector empresarial del país se dé cuenta de que ésta es la realidad, que ésta es la forma de gobernar, que hay seguridad jurídica y que hay que invertir, para nosotros el Tratado viene a ser un espaldarazo a la forma de gobernar de Andrés Manuel; que ha sido cuestionada por personas que recibieron canonjías y beneficios fuera de la ley en los gobiernos pasados; ahora incluso podríamos decir que estamos después de 25 años, ante la presencia de un nuevo tratado comercial, y que seguramente traerá muchos beneficios

Es muy importante generar la confianza de la iniciativa privada, porque se requiere su apoyo para el crecimiento económico del país, para mejorar los salarios de los trabajadores, y sobre todo para que se rescate el estado de derecho, la seguridad social, familiar y de toda índole en favor de los mexicanos.

Si el Senado de Estados Unidos aprobó el Tratado con 89 votos, es evidente que están en favor de Andrés Manuel y apoyándolo por sus acciones de gobierno. Carlos Slim se ha pronunciado en el mismo sentido y también está apoyando, recordemos que recientemente ha dicho que él va a ser el principal financiero del proyecto del tren maya, lo que obviamente nos congratula porque México es otro país y seguramente en un futuro no lejano tendremos respuestas muy importantes.

Quién puede dudar que Andrés Manuel gobierna con hechos, con acciones, con realidades y todo en beneficio de los mexicanos, sobre todo de quienes menos tenemos y que lo apoyamos desde el principio.

Por eso no podemos dejar de subrayar y aprovechar este espacio periodístico, para insistir en que las formas de gobernar de Andrés Manuel López Obrador son en beneficio de y para los mexicanos.

También debe subrayarse que la iniciativa privada extranjera invertirá, vendrá al país porque esta nueva etapa para el crecimiento económico es fundamental, porque habrá inversiones de todo el mundo para a su vez hacer grandes negocios; casi ésta se convierte en la zona comercial más grande del mundo integrada por países tan importantes como Estados Unidos, Canadá y México.

Quisiéramos también subrayar que las acciones de Andrés Manuel van más allá de una cuestión demagógica como se le ha acusado, porque son acciones concretas para gobernar, y mientras andan diferentes miembros del gabinete y del equipo de gobierno haciendo o proponiendo reformas a la Constitución y a las leyes de las que nos ocuparemos más adelante, debemos considerar, que si bien Andrés Manuel López Obrador no es abogado, debe asesorarse por quienes sean los mejores en este país, los verdaderos expertos en Derecho Constitucional, Penal, Procesal, Civil y otras ramas, para que las modificaciones sean adecuadas, se adapten a la idiosincrasia mexicana y no violen las garantías, y que son la forma tradicional de decirlo, pero las garantías individuales ya no existen, debemos subrayar que sólo son derechos humanos fundamentales que están garantizados por el juicio de amparo, por la acción de inconstitucionalidad y las acciones que la ley permite.

Volviendo al Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, debemos congratularnos de que a pesar, y en esto debemos de hacer énfasis, Trump ha amenazado varias veces al país con incremento de tarifas de aranceles con otro tipo de acciones, pero si usted distinguido lector recuerda, en eso han quedado, porque a tiempo Andrés Manuel las ha parado, ha logrado, y no se han hecho una realidad; por ello pensamos que el camino y en el que hay que acompañar a nuestro Presidente, va siendo cada vez mejor, porque quién puede dudar que este Tratado de Libre Comercio como se llamaba antiguamente, será un paliativo, un apoyo, una plataforma importante para el despegue definitivo de las cuestiones económicas del país.

Igualmente hay que hacer un reconocimiento a Marcelo Ebrard que se ha caracterizado por ejecutar las órdenes que le dicte el Presidente, y a través de su equipo de gobierno en el que está Seade, tenemos hoy ya como una realidad el Tratado y que seguramente nosotros haremos el seguimiento, vamos estar al pendiente de cuándo entre en vigor y cómo esto va a beneficiar a los mexicanos, no debemos olvidar que en el pasado o incluso el del señor Trump se quejaba de que había balanzas favorables internacionales de pagos a México, porque precisamente verbigracia en el sector automotriz nos hemos convertido en el tercer país exportador de vehículos al mundo; y quién puede negar que esto bien aparejado con el Tratado de Libre Comercio que teníamos, y ahora renovado y ratificado beneficiará a todos los mexicanos.

CONCLUSIÓN

No regatear, no escatimar, no convertirse en críticos destructivos de los planes de gobierno de Andrés Manuel sería nuestra exhortación sobre todo a la iniciativa privada, porque si apoyamos, si juntos lo hacemos, el país saldrá adelante; de otra manera podemos tener problemas, el propio gobierno, la iniciativa privada, y no salir en estos proyectos, por ello ratificamos nuestra confianza en el Presidente, en sus formas de gobierno, y algo que hemos reiterado en este espacio, señores gobernadores; señores ministros, señores miembros del gabinete, levántense temprano, escuchen y vean las mañaneras y tomen nota de cuáles son las directrices para gobernar.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com