Otra vez la movilidad

El anuncio de semáforo rojo por la alerta Covid-19 en el Valle de México generó el obvio éxodo de cientos de miles a los estados vecinos. Este hecho, previsto incluso en memes, debió ser valorado por autoridades estatales y municipales en Morelos para, si no imponer el semáforo rojo también en el plano local, por lo menos tomar medidas en materia de comunicación, apertura de negocios y flujos peatonales y vehiculares de manera urgente. Y aunque probablemente hubo la valoración, las medidas para regular o reducir el tránsito de personas no aparecieron por ningún lado este fin de semana.

El último fin de semana antes de la Navidad, miles de personas acudieron a tiendas y plazas comerciales, y se toparon con otros miles que venían de la CDMX y abarrotaron Morelos; bueno para el comercio pero espantoso para la salud pública que nuevamente se vio comprometida por una siempre censurable conducta social y la imperdonable indolencia de las autoridades estatales y municipales.

Si sumamos la cantidad impresionante de fiestas que hubo el fin de semana en Cuernavaca (la noche del sábado la música se escuchaba en prácticamente todas las colonias, en casi cada cuadra), en diez o catorce días, habría un repunte de contagios por Covid-19, la ocupación hospitalaria sea aún mayor, y el colapso del sistema de salud sea casi inminente.

La osadía social puede explicarse en dos vertientes, la esperanza que generó una muy mala lectura de la invención de vacunas contra el Covid-19; y la profunda ignorancia de muchos sectores sociales que trasladan fácilmente una serie de mitos mágico-religiosos en argumentos para resistirse a creer en la realidad y su discurso: la ciencia. En el caso de la indolencia gubernamental no parece haber explicación que no pase por el manejo político de la pandemia. Porque el estado y los municipios han tenido asesoría suficiente de autoridades sanitarias y de la ciencia que advertía qué y cómo hacer para enfrentar la pandemia y reducir al mínimo sus efectos negativos. Sin embargo, las acciones para frenar la propagación del virus y su alta letalidad, y para disminuir los efectos económicos y sociales de la pandemia han sido inexactos, débiles, notoriamente ineficientes. En gran medida Morelos se ha replegado a lo que las autoridades federales en materia de movilidad social. Si bien las autoridades locales desde muy temprano en la pandemia recomendaron el uso de cubrebocas, y hasta el gobernador parece usarlo siempre en reuniones públicas, en el resto de medidas para restringir la movilidad y mitigar el impacto económico de la pandemia que les han sido recomendadas han preferido la opción que aparentemente resulta menos lesiva en términos de popularidad. No se comportan como autoridades responsables, sino como aspirantes chafones a cargos de elección popular.

Con ello, la movilidad se incrementa a niveles de enorme riesgo hasta para quienes están cumpliendo con las restricciones a la movilidad; no habría peor momento para enterarnos de la nueva cepa de Covid-19, mucho más contagiosa, detectada en Inglaterra el fin de semana. Insistimos: quédese en casa.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx