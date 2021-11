Optimismo moderado

Entramos en la última parte del 2021, y a pesar de que las múltiples crisis de Morelos no parecen amainar, hay algunas señales que permiten tener algo de optimismo sobre el futuro del estado en el 2022.

Entre el avance en vacunación, y un acatamiento más o menos firme de los protocolos sanitarios, los indicadores de contagios y decesos por Covid-19 parecen descender y, si la disciplina social continúa, podríamos observar una moderada recuperación económica en el primer semestre del año entrante; siempre que podamos controlar la inminente cuarta ola de la pandemia (por bajas temperaturas y aumento temporal de la movilidad por las fiestas de fin de año). Esta ligera recuperación dependerá también de que las autoridades en materia de seguridad hagan su tarea y permitan la tranquilidad suficiente para una actividad económica en relativa paz.

El compromiso que el gobierno del estado parece dispuesto a hacer para evitar las transferencias presupuestales en el 2022, sugiere una perspectiva de mayor orden en las finanzas públicas; pero también, y esto no resulta menos importante, la disposición del Ejecutivo para ceder en algunos temas para llevar una mejor relación con un Legislativo que tiene una agenda política propia y que sólo en algunos puntos llega a coincidir con la de la administración de Cuauhtémoc Blanco. La disposición a negociar, dialogar y establecer compromisos claros permitiría eventualmente el rescate de la práctica política que ha estado ausente en el estado desde finales del gobierno de Graco Ramírez.

La llegada de nuevas autoridades municipales, permitirá una oxigenación de los ayuntamientos y, por lo menos de inicio, la recomposición de la relación de los cabildos con los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, que permitirá una inversión mayor en cada uno de los 36 municipios. La inteligencia de las administraciones municipales, les permitiría también establecer una nueva relación con los ciudadanos que restaurara el orden perdido hace décadas de abusos y omisiones de los funcionarios municipales. La proclividad al pleito del que abusaron como forma de comunicación política muchos d ex alcaldes, no parece ser un factor preocupante en quienes los han de relevar, lo que permite ser bastante optimistas en que, por ellos, no quedará el esfuerzo de diálogo y consenso con las fuerzas políticas internas y los poderes públicos.

Aún quedan múltiples retos para que los pronósticos optimistas se cumplan en Morelos: La estrategia de seguridad debe cambiar y empezar a dar resultados reales en materia de protección a la ciudadanía. La inversión pública debe reorientarse con reglas claras que permitan la competencia real entre empresas (preferentemente locales). El gobierno estatal debe eliminar los obstáculos para las inversiones que pueden generar empleo, termoeléctrica, minera, ferrocarril, autopistas. La sociedad debe ser también mucho más exigente con las autoridades, observar mejor su trabajo, demandar mejoras en los servicios públicos que incluyen la seguridad pública, lo que permitiría recuperar en alguna medida la confianza ciudadana que resulta indispensable para promover el crecimiento económico. Hay que trabajar en la recuperación.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx