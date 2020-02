Ocurrencias federales...

Las molestias que se acumulan en varios sectores ciudadanos contra las políticas y posturas del gobierno federal no pueden atribuirse a una andanada en contra del presidente López Obrador, o de los gobiernos de la autodenominada cuarta transformación. Salvo sus adversarios directos, que se definirían como quienes tienen posibilidades reales de disputar el poder en el 2021 y 2024, ningún sujeto racional tendría un interés real en que el gobierno federal fracase porque eso significaría un daño social enorme, mucho mayor al que hemos padecido hasta ahora con las a veces simpáticas ocurrencias del presidente y su gabinete.

El problema para el presidente y quienes aún lo apoyan sin viso alguno de crítica, es que los problemas están a la vista de todos, la inseguridad, el desempeño económico, la reiterada lesión a los derechos humanos más elementales, el uso del poder del estado para minar la personalidad de sus opositores y críticos, la crisis de financiamiento al desarrollo, la aparición de esquemas que favorecen la corrupción, el autoritarismo del régimen y todos los otros que podríamos identificar y no son categorizables en el paradigma anterior. Los problemas están y no son culpa del neoloberalismo, corriente que sirvió para generar amplios estadios de desarrollo en naciones europeas durante los años de la posguerra, sino a una combinación de factores catastróficos que no fueron (y no son aún) atendidos por el Estado que prefiere perder el tiempo en dispositivos simbólicos para legitimarse, y no en atender los problemas para lograr lo mismo a un costo mucho menor.

Cierto que los regímenes anteriores fueron de regulares a malos y que el desastre que dejaron es enorme, pero también lo es que, lejos de atenderse, los problemas crecen sin que parezca haber un rumbo correctivo más allá de las arengas presidenciales.

Pedir paciencia será justificable cuando la presidencia muestre un rumbo, un plan real, tangible y por lo tanto discutible, para enfrentar la crisis que se percibe ya en casi todos los sectores de la vida pública. Eso no existe, incluso especialistas afines a López Obrador advierten que el gobierno federal carece de planes y los sustituye con ocurrencias. No hay estadistas, ni siquiera de administradores de la realidad, sino de respuestas irracionales a los estímulos del medio ambiente político, lo que resulta gravísimo. Era censurable en campaña —aunque los políticos se permiten esa serie de afrentas a la razón cuando buscan el voto— ahora es criminal.

En Morelos, el gobierno estatal tendría, en cambio, la ventaja de no estar obligado a replicar la chambonez con que se hace política en el gobierno federal, aliados electorales de Morena, los del PES, partido al que pertenece Cuauhtémoc Blanco, bien podría marcar su raya y trazar sus propias políticas públicas considerando las necesidades y talentos de los morelenses. Eso no ocurre en tanto Cuauh asume que el gobierno federal es su único apoyo institucional luego de que su gabinete lo enfrentara con el Congreso, los ayuntamientos y grandes sectores de la sociedad. La disyuntiva estaría en reintegrarse a los morelenses o mantener el apoyo sin críticas al gobierno federal.





