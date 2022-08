Yo tenía 19 magistrados…

No que tuviera que considerarlo, pero cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó juicio político contra 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, metió al Poder Judicial de Morelos en una complicación administrativa además de la jurídica, ética y moral que significa el procedimiento que parece confirmar la sospecha sobre las malas prácticas de algunos responsables de la administración de justicia en el estado.

La petición al Congreso local se funda en una carpeta de evidencias que a consideración de la fiscalía resultan suficientes para que los diputados resuelvan proceder en contra de los tres miembros del pleno del Poder Judicial. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos, en los juicios políticos se integra una carpeta de investigación bastante sólida de la que los legisladores analizan las evidencias para determinar si los incoados son culpables o no. Esto no quiere decir que los incoados sean culpables, sino que la Fiscalía así los considera, faltará ver aún si los diputados conciben que los magistrados llevados a juicio violaron los principios de “objetividad, profesionalismo e imparcialidad, al no garantizar la reparación del daño” de una víctima de robo. El asunto podría considerarse un tema menor, pero para muchos sería la primera de muchas evidencias que se esperan de las malas prácticas en el Poder Judicial que han afectado a la administración de justicia en Morelos desde hace décadas, pero que para muchos abogados y víctimas se hicieron más comunes en la administración de Rubén Jasso.

El asunto es que si el Congreso decide la remoción de los tres magistrados (ninguno de ellos ha cumplido el período de 14 años en el Tribunal), y se suman estos a las dos vacantes disponibles por falta de acuerdos en el Congreso local, y a las seis que se abrirán en el 2023 cuando igual número de miembros del pleno concluyan sus períodos. Si las cosas siguen así, para el 2023 podría haber más sillas vacías, once, que magistrados, ocho, presentes en el pleno del Poder Judicial.

Tampoco se trata de considerar que se desestimen las injusticias que los magistrados pudieran haber cometido fundados sólo en la cuestión de cuántos magistrados quedarían. En todo caso, la alerta sería para el propio Tribunal (pórtense bien e impulsen los nombramientos pendientes), y al Congreso (ya cocinen los acuerdos para nombrar a los magistrados faltantes). Porque tampoco es como que falten abogados en Morelos, y entre tantos, algunos buenos seguro encuentran. Sólo en la última convocatoria para ocupar magistraturas del Tribunal Superior de Justicia se habían inscrito más de cien postulantes. El problema es que no parece haber un interés mayor de la Legislatura por lo importante (el nombramiento de magistrados competentes), y sí de lo urgente (mantener los espacios de poder al interior del Congreso y evitar el riesgo político que significa cualquier designación).

Otra urgencia, por supuesto, pero en otra cancha es que los magistrados actuales se portaran como Dios manda y no anden arriesgando su prestigio por babosadas o compromisos políticos, económicos o hasta familiares. Y ahí tiene mucha tarea el magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, que ya se dedica a la revisión colegiada de las sospechas de corrupción que hay sobre la actuación de trabajadores del Poder Judicial y que van desde peritos hasta magistrados, pasando por jueces y secretarios de acuerdos. No son todos, pero las denuncias de víctimas parecen muchísimas y en los casos más diversos, familiares, mercantiles, penales, civiles, en fin. Por supuesto que es imposible que un fallo judicial guste a todos, pero hay errores de los impartidores de justicia que resultan evidentes para cualquiera. Hay mucho trabajo por hacer y queda poco tiempo para ello.





