¿Y qué culpa tiene Yautepec?

“En Yautepec me da un poquito de miedo”, así explica el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, haber declinado una aparente invitación de diputados locales para dialogar sobre el presupuesto de egresos 2023 del estado de Morelos; al final en encuentro no se dio tampoco en otro municipio, los diputados aprobaron un proyecto presupuestal diverso al del Ejecutivo que ha generado una polémica francamente fastidiosa para los morelenses que ven otro pleito abierto entre gobernador y diputados, una reedición de los últimos cuatro años.

Llama la atención que Cuauhtémoc Blanco, con lo entrón que suele ser, confiese tener miedo, aunque sea un poquito, de ir a Yautepec, municipio donde opera el Mando Coordinado a cargo de su Comisionado Estatal de Seguridad Pública y donde índices delictivos son similares a los del resto del estado. La demarcación que administra Agustín Alonso Mendoza, ha registrado entre enero y octubre 68 homicidios, una cantidad similar a Cuautla, menor que Cuernavaca. En el mismo período se han denunciado 144 robos de vehículos, 26 a negocios, 29 delitos de lesiones y 187 casos de violencia familiar. Ninguno de esos delitos, creemos, pondría en riesgo al gobernador que incluso se ha tomado fotos en Yautepec en otros momentos pero aún bajo la administración de alguno de los Agustines Alonso.

En honor a la verdad, habría que reconocer que el diputado más confrontado con el Ejecutivo, Agustín Alonso Gutiérrez, juega de local en Yautepec; lo que equivaldría más o menos a irse a meter al Coruco Díaz a jugar contra el Zacatepec de aquellas leyendas que llegó al campeonato de futbol con el apoyo apasionado de su porra. Pero Cuauhtémoc Blanco ha jugado en peores canchas como deportista, y no se nos ocurre un escenario en que el gobernador estuviera en mayor riesgo en Yautepec que el que correría en otros municipios del estado.

Vale la pena entonces preguntarse ¿por qué teme el gobernador ir a Yautepec? Si se trata de un tema de seguridad personal, no hay un riesgo notorio. De hecho, en delito que despunta en la región oriente particularmente por los índices que aportan Yautepec y Cuautla es el de violencia intrafamiliar, pero hasta donde sabemos, el gobernador no tiene familia en ninguno de los dos municipios, incluso, anduvo en Cuautla el martes sin mostrar temor alguno.

Lejos de explicar algo de lo que ocurre en la política del estado, la declaración del gobernador debiera ser muy preocupante para todos, especialmente para los yautepequenses. Para muchos, el territorio de 2 mil 312 kilómetros cuadrados, uno de los más extensos del estado, es dominado totalmente por el grupo que forman la familia Alonso, que tiene más de una década en la alcaldía, y sus cercanos, adversarios políticos del gobernador, Cuauhtémoc Blanco desde, por lo menos el 2021.

Pero la declaración de Blanco Bravo, en lo político equivale a abandonar la plaza sin contar con que, en la más reciente elección, Agustín Alonso Mendoza ganó la alcaldía por casi el 41% de los votos, es decir, la mayoría de los electores no votaron por él. Adicionalmente tendría que advertirse que la candidatura de marras fue postulada por la coalición entre Morena, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, que entonces existía y era dominado por el gobernador y su grupo. Es decir, el diálogo no tendría que romperse, a no ser porque, impulsado por Nueva Alianza, Agustín Alonso hubiera dado la espalda a Morena y el PES, lo que no había ocurrido hasta que empezó el diferendo con el gobernador ya a finales del 2021, justo cuando Agustín Alonso Gutiérrez, hijo del actual alcalde, empezó a tomar un papel más protagónico en el Congreso local y (junto con otros nueve diputados entonces y ahora con quince) a reducir los espacios de maniobra de un Ejecutivo que aprovechando la falta de acuerdos en el Legislativo había actuado sin contrapesos.

Y uno puede entender que Cuauhtémoc y los Agustines sean enemigos, pero ¿qué culpa tiene Yautepec de eso? El gobernador debe ejercer para todo el estado, aunque por sus recientes declaraciones en el tema presupuestal parece no estar muy contento con Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla. En estos tiempos, conviene ponderar la moderación en las declaraciones, que suelen ser la antesala de acciones en el mismo sentido.





