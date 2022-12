Nuevas Reglas | Urióstegui vs Villalobos

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, acudió al Congreso del Estado a ratificar la solicitud de juicio político que el Ayuntamiento hace en contra de su ex titular, Antonio Villalobos Adán. El procedimiento se suma a las más de 10 denuncias penales que la comuna ha emprendido contra el ex alcalde y sus colaboradores vía Fiscalía Anticorrupción, y la que ya tiene en el penal de Atlacholoaya a Villalobos, acusado de ejercicio abusivo de funciones y peculado por el presunto desvío de recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

La más reciente acción del alcalde Urióstegui podría considerarse un acto de rudeza contra su antecesor Villalobos, quien podría enfrentar, sólo por el delito que lo tiene en prisión preventiva, una pena de hasta 10 años de prisión además de una millonaria multa; más las penas que se acumularan de comprobarse la comisión de delitos contenidos en las otras denuncias que el propio Ayuntamiento ha presentado ya. Frente a ello, el dar vista el Congreso podría considerarse un exceso si se saca del radar el hecho de que José Luis Urióstegui es un abogado que ya fue procurador de justicia por lo que está en su personalidad el agotar todos los recursos jurídicos a su alcance para castigar a quien, consideran él y su equipo jurídico, hizo daño a la sociedad y al Ayuntamiento.

Es decir, Urióstegui está haciendo lo que mejor sabe hacer cuando acude a las diversas instancias jurìdicas para enfrentar a su antecesor por el daño a las finanzas del municipio. Que eso también ofrezca una mucho mayor visibilidad política al asunto es una cereza en el pastel.

Y hay que reconocerlo, el alcalde de Cuernavaca, casi al concluir su primer año, tiene pocas cosas que presumir, una moderada reducción en la incidencia delictiva, un trabajo de bacheo insuficiente para las urgencias de la ciudad, la reducción de la deuda municipal en una tercera parte, la garantía de servicios públicos; pero los pendientes son enormes, la reubicación de ambulantes, la reactivación económica, la cimentación de un futuro viable para la ciudad, y así. Entonces un fenómeno que podría ofrecerle notoriedad política justo en el año preelectoral es llevar el asunto de las pifias o presuntas tropelías de su antecesor a la que sin duda es la tribuna más pública del estado: el Congreso. De entrada, sabemos que el alcalde contaría con los votos de por lo menos las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano para incoar el juicio político contra el alcalde. La pena no sería tampoco algo mayor, hasta 12 años de inhabilitación del servicio público, al que muy probablemente después de cómo le ha ido al ex alcalde no querría regresar. Pero la discusión sobre los manejos financieros y la crisis de Cuernavaca llegará a una tribuna mucho más amplia de la que hoy tiene, y conste que el alcalde Urióstegui tiene reflectores diarios.

Otro beneficio es que la notoriedad de las denuncias y la solicitud de juicio político contra Villalobos podrían anular aquella idea que muchos de sus rivales políticos trataron de sembrar en la opinión pública sobre un presunto pacto de impunidad entre el ex alcalde y su antecesor, que se habría tejido en los meses que transcurrieron entre la elección del 2021 y la entrada de la administración de Urióstegui, el primer día del 2022. La lentitud en los procesos jurídicos había ayudado a esta especie durante los primeros meses del año y los anuncios de denuncias penales contra el alcalde no parecían ser suficientes.

Tampoco ayudó que la denuncia que tiene en prisión preventiva desde el 28 de septiembre a Villalobos Adán fuera interpuesta por alguien diferente a la administración de José Luis Urióstegui. Así que la colección de anuncios con los que cierra el año el alcalde de Cuernavaca en esta materia, parece tener la suficiente contundencia para despejar dudas sobre la relación con Villalobos.

El balón está ahora en la cancha del Congreso, que deberá dar trámite a la solicitud que se suma a las tres depositadas por la Fiscalía Anticorrupción en contra del Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Faltará ver si el desaguisado por venir en la Junta Política y de Gobierno retrasa los procedimientos o si por primera vez en la historia reciente el Congreso desahoga juicios polìticos contra un gobernador y un ex alcalde de la capital del estado en el mismo periodo legislativo.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx