Una Xóchitl para Morelos

El ascenso aparentemente sorpresivo de Xóchitl Gálvez como la figura de moda para la coalición Va por México rumbo a las elecciones presidenciales tiene todos los asegunes que se quieran, pero de alguna manera ofrece a la oposición una figura esperanzadora entre tantas matapasiones que aparecen en el listado de probables candidatos. Porque debe reconocerse, más allá de la garantizada capacidad de políticos como Beatriz Paredes, José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, Santiago Creel y Miguel Mancera, al entusiasmo que pueden provocar en el electorado es similar al de aquellos partidos entre Necaxa y Unión de Curtidores. Uno podría entretenerse más viendo crecer el pasto que con las pre precampañas de cualquiera de ellos.

Gálvez le pone sabor a la contienda por su personalidad, su preparación y su sinceridad. Si ella es la mejor candidata para derrotar a Morena en las elecciones del 2024 está por verse, pero su espumoso ascenso en los últimos días ha colocado sonrisas entre los simpatizantes del frente opositor y una evidente preocupación en los cuarteles de Morena y aliados. Además, parece una señal de que, pese a los pésimos augurios de muchos analistas sobre el futuro del frente opositor, aún hay tiempo para recomponer las cosas y entrar en una contienda contra Morena en condiciones menos desventajosas.

El carisma de Xóchitl no es suficiente, por supuesto, y aún deberá convencer, primero a los partidarios de la oposición, y luego a la sociedad civil, donde, pese a la polarización, muchos no han definido su voto. Hará falta también una plataforma que resulte significativa para la ciudadanía y esa responsabilidad no es de ninguno de los aspirantes opositores en particular, sino de la sociedad civil, los partidos políticos y el conjunto de contendientes. Pero en menos de una semana Gálvez ha crecido hasta convertirse en la primera o segunda opción en las encuestas sobre la candidatura del frente opositor y eso es bastante saludable.

Tampoco hay que exagerar, la figura de Gálvez es todo lo interesante que se quiera, pero difícilmente por sí misma podría reconciliar a los ciudadanos con la política. El descrédito de la actividad, peligroso como es, tiene décadas cocinándose y la llegada de Morena al poder no ha hecho sino profundizarlo por la vía de ofrecer mayores evidencias. Incluso los sujetos que presumen estar más politizados están seguros de que algo anda muy mal en la política mexicana. Esto lo confirman incluso quienes, desde trincheras partidizadas se pronuncian en contra de los adversarios percibidos.

Vale la pena atraer el caso porque los probables contendientes de la oposición para la gubernatura de Morelos son más aburridos que muchos de los aspirantes al cargo por Morena, y eso es decir mucho. Cierto que ninguno está en campaña abierta, como los que buscan ser ungidos por la encuesta morenista, a saber, Lucy Meza, Margarita González, Sandra Anaya, Rabindranath Salazar, Víctor Mercado, Rafa Reyes, Juan Salgado y Juan Ángel Flores. Pero también lo es que, si los candidatos de Morena no parecen entusiasmar mucho a la bastante desanimada ciudadanía morelense, menos lo han hecho figuras como Rosalina Mazari, Laura Ocampo, Alfonso Duarte, Ángel García, Eliasib Polanco, Manuel Martínez; el caso de José Luis Urióstegui se marca aparte porque es el alcalde de Cuernavaca y ello le da cierta ventaja, pero tampoco como para apantallar a nadie.

Vale entonces la pregunta de si a Morelos le está haciendo falta una Xóchitl Gálvez micro. No porque su figura deba serlo, pero si la senadora hidalguense quiere ser presidenta necesita convencer a más de 25 millones de ciudadanos, mientras que la figura local equiparable tendría que hacerlo con medio millón. Aunque dado el comportamiento de los electores morelenses y el general descrédito que tienen los partidos y las figuras políticas locales, conseguir ese medio millón de votos parece bastante cuesta arriba. ¿Hay alguna figura cuyo carisma logre esa meta por sí mismo? Porque lo cierto es que los partidos aportan bastante poco. El más organizado es Morena y está fracturado en por lo menos cuatro partes. De los otros a lo mejor el PAN podría significar una estructura sólida de convocatoria al voto, pero representaría alrededor del 10% en una elección local. Frente a esa debilidad estructural de los partidos, en Morelos importan más los candidatos y, según todo apunta, de esos tampoco hay.

