Ulises, el PT y Nueva Alianza

Ulises Bravo, delegado en funciones de Morena, hermano del gobernador y jefe del grupo político de Cuauhtémoc Blanco, no quiere aliados para el partido sino para su grupo. Al pedir “congruencia” al Partido del Trabajo y Nueva Alianza, lo que realmente exige es sumisión no al proyecto que abandera Morena, sino a la figura unipersonal de Cuauhtémoc Blanco y quienes le acompañan en la administración local.

Difícilmente habrá registro de críticas o desapegos al lopezobradorismo de Tania Valentina Rodríguez o Agustín Alonso, aspirantes a la nominación para la gubernatura por la alianza de izquierdas vía PT y PNA, respectivamente. En cambio, es evidente la posición crítica que ambos han tenido respecto del ejercicio de gobierno local, a quien por cierto no identifican como “cuatroteísta”, sino como un beneficiario del lopezobradorismo, más o menos del tipo que serían los receptores de becas o pensiones. Así que la falta de apoyo a un grupo político que incluso en Morena identifican como ajeno, no implicaría una negativa de respaldo a las políticas emprendidas desde el gobierno federal.

En todo caso, los partidos Nueva Alianza y del Trabajo estarían ejerciendo su libre facultad de apoyar a un gobierno con el que consideran tener cercanías de proyecto, y no hacerlo con otro que se comporta distinto. En este sentido, la ubicación de Nueva Alianza y el PT en el grupo de diputados opositores a la administración de Cuauhtémoc Blanco, es tan natural como la de tres diputados de Morena en el mismo bloque. Ninguno de ellos niega respaldo al presidente, pero tampoco el rechazo al estado de cosas en Morelos y la gestión ejecutiva que para ellos lo ha provocado. Igual ocurre, por cierto, con otros morenistas críticos al gobierno estatal, como Lucy Meza, Juan Salgado Brito y Rabindranath Salazar, muy abiertos en los señalamientos, y otros más discretos, como Rafa Reyes y Juan Ángel Flores. Cada uno de ellos ha marcado cierta distancia con la administración de Cuauhtémoc Blanco, todos por los mismos motivos, la falta de resultados en casi todos los rubros competencia del Ejecutivo.

Difícil pedirles a los partidos aliados que cierren los ojos ante una realidad tan evidente. A Morelos no le ha ido nada bien en los casi cinco años que lleva gobernado por Cuauhtémoc Blanco y ni el mandatario ni su equipo reciben bien esas críticas. De hecho, gran parte del respaldo que tienen figuras como Agustín Alonso y Tania Valentina, pero también los morenistas aspirantes como Lucy Meza y Rabindranath Salazar, deriva de esa posición abiertamente crítica a la administración de Cuauhtémoc Blanco. Es decir, se han convertido en catalizadores de la inconformidad ciudadana en contra del mandatario morelense y ello les ubica en buena posición para buscar la candidatura al gobierno estatal por la alianza de izquierdas cuya militancia, por cierto, aún ve al gobernador y su equipo como ajenos a Morena, a pesar de los cargos que tienen en el partido.

Ulises Bravo intenta, por todos los medios, romper el bloque de diputados que quita el sueño al gobernador. Para ello requiere la adhesión de Agustín Alonso y Tania Valentina al grupo de cinco diputados que son fieles al gobernador. Si lograra eso, sería imposible que la oposición en el Congreso consiguiera modificar el presupuesto 2024, retener al fiscal, aprobar el juicio político contra el gobernador, nombrar magistrados, y toda la serie de pendientes que podrían significar nuevas y sonoras derrotas políticas para el grupo de Cuauhtémoc Blanco.

Pero la velada amenaza de Ulises Bravo para no ir en alianza con PT y PNA en el plano local no parece muy pensada en términos de estrategia. Con sus actuales liderazgos, los partidos de marras tienen entre el 8 y el 10 por ciento de la preferencia del electorado. Si Nueva Alianza va solo con Agustín como candidato a gobernador, es probable que lograra conservar el registro y tener dos diputados locales y dos o tres alcaldías. Si el PT hiciera lo mismo, sus resultados serían similares. En cambio, sin ambos partidos, Morena perdería probablemente el ocho por ciento de los votos para gobernador, lo que se traduciría en comprometer la posición frente a una oposición que no está tan lejos como a algunos les parece.

Por cierto, la alianza en Morelos no se decidirá en el escritorio de Ulises, por si alguien estaba con el pendiente. Será incluida en el acuerdo entre las dirigencias nacionales de los partidos, y ahí, lo que diga el grupo de Cuauhtémoc Blanco puede no resultar tan importante.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx