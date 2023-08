Ulises Bravo y el caos

Con mucho menos estilo y estrategia que los ya famosos agentes del caos (esas agencias de comunicación rusas que operan desinformación y alimentan los conflictos), Ulises Bravo parece ser aficionado a las rupturas. Desde su llegada a Morelos, ya iniciada la administración de su hermano, Cuauhtémoc Blanco, Uli, como le dicen sus cercanos, ha mostrado un extraordinario talento para romper bloques políticos y destruir alianzas.

Ulises Bravo llegó a Morelos proveniente de la Ciudad de México donde fue delegado en funciones en Coyoacán. Su arribo al estado significó un desplazamiento en el primer círculo de Cuauhtémoc Blanco, entonces formado por las cabezas de dos grupos, “los güeros”, en que se incluía a José Manuel Sanz como cabeza visible, y el equipo de Pablo Ojeda Cárdenas. Ulises se volvió entonces un elemento influyente que logró desplazar a los que habían sido los más cercanos colaboradores del gobernador. La influencia de Ulises en la toma de decisiones de gabinete era notoria desde entonces y provocó la baja de varios colaboradores de Cuauhtémoc, entre ellos, los propios José Manuel Sanz y Pablo Ojeda.

Con los desplazamientos, la influencia de Ulises Bravo se volvió mucho más evidente en las secretarías de Hacienda, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, y en la Comisión Estatal del Agua y la oficina de la Gubernatura. Con ello, se aseguraba un control familiar (Blanco y Bravo) de cada despacho relevante del Ejecutivo.

Por supuesto que no era suficiente. Muy pronto Ulises pensó en su futuro político en un estado cuya crisis de liderazgos resulta tan evidente que un futbolista es gobernador y probablemente no sea el peor político del estado. Ulises Bravo buscó adueñarse entonces del Partido Encuentro Social/Solidario para el que construyó una estrategia que resultaría caótica, las dos franquicias postularían candidatos y disputarían su base electoral. El cálculo, según se vería más tarde, era desplazar a otro político influyente en el estado: Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional entonces de Encuentro Solidario e influyente voz en Encuentro Social. La estrategia resultó, el PES colocó apenas una diputada local, Mirna Zavala, fiel al gobernador del estado, y desmanteló prácticamente al partido que había postulado a Cuauhtémoc Blanco apenas tres años antes. Bravo intentó apoderarse entonces de lo que quedaba del PES, pero Hugo Eric no lo dejaría hacerse del control de su creación. Derrotadas sus intenciones en los tribunales, Ulises Bravo puso la mira en otro partido que podría garantizar a él, y al grupo fiel al gobernador, tener una carrera política a futuro: Morena.

La toma de Morena, o de la mitad de Morena, inició desde diciembre del 2021. Los Ulises, como se llama al grupo que comanda Bravo en el círculo local, fueron trabajando a alcaldes, regidores y líderes de izquierda de la forma más simple posible; sembrando la discordia y creando descontentos en cada decisión y conflictos en cada diferendo. Se criticaba a Rabindranath Salazar ya no sólo por “no dejar trabajar al gobernador”, sino por haberse adueñado del partido, y se cargaba a su grupo, “los Rabines”, con la responsabilidad de las derrotas en el 2021. Ulises ilustró lo que muchos probablemente pensaban, Rabindranath y su equipo se habían adueñado de las candidaturas y con ello del futuro político de los morenistas y eso no debería ser tolerado.

Con ese discurso, que en una izquierda siempre conflictiva como la de Morelos parece ser oro molido, Ulises Bravo logró debilitar las estructuras de los que el gobernador califica como sus adversarios, Rabindranath Salazar, Lucy Meza, Rafa Reyes, Juan Ángel Flores y Margarita González, con ello y un proceso interno abierto al acarreo y toda suerte de violaciones a las normas democráticas, Ulises Bravo y su renovado equipo se hicieron en agosto del 2022 del control de la mitad de Morena en el estado, quedando la otra mitad en manos de sus supuestos adversarios políticos, quienes no forman un grupo cohesionado.

La ilegalidad en la elección de Ulises Bravo como consejero y luego como dirigente estatal de Morena fue resuelta por un tribunal. Pese a ello, el dirigente nacional, Mario Delgado, ofreció su respaldo al hermano de Cuauhtémoc Blanco y llamó a sus rivales políticos a serenarse. La declaración valió a Mario Delgado la censura de muchos morenistas locales que incluso lo acusaron de proteger a Ulises Bravo para hacer negocios con él al amparo del poder y las siglas del partido.

Ulises Bravo fue parte fundamental también en la selección de los aspirantes palomeados por el gobernador a la candidatura al gobierno estatal por Morena. Ulises pensó en Sandra Anaya, Cecilia Rodríguez y toleró a Víctor Mercado, con quien después se pelearía, y entonces lo cambió por un nuevo aliado que le ha resultado más fructífera en sus primeros días, Rodrigo Arredondo, el alcalde de Cuautla.

El problema con Ulises Bravo es que no conquista, desmantela, y por ello el rechazo de muchos morenistas que lo acusan de haber provocado una profunda división en el partido que podría llevar a costosas rupturas en los próximos meses. De hecho, la designación de la candidatura a gobernador, en un escenario como el actual, significa la eliminación de las carreras políticas de los que no sean favorecidos. Así se planteó en la apuesta de Ulises Bravo al todo o nada.

Por eso ahora que Mario Delgado ha decidido nombrar a Ulises Bravo delegado en funciones de presidente estatal de Morena, los equipos jurídicos de muchos líderes en el partido ya empezaron a redactar mecanismos de impugnación que depositarían el primer día que Ulises tenga un acto partidista, es decir, su presentación como nuevo responsable de la dirigencia local de Morena.

Ulises Bravo sabe provocar el caos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx