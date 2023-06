Seguridad pública, pleitos sin resultados

Aficionados a distraer ciudadanos, como si se tratara de niños de dos años, a los del gobierno estatal les dio por responder al llamado del Congreso para ponerse a trabajar en materia de seguridad pública con otro pleito en contra del diputado Julio César Solís, quien aparentemente se ha convertido en una obsesión para el gabinete de seguridad del Ejecutivo. El comisionado José Ortiz Guarneros se lanzó contra el legislador a quien acusó de tampoco dar resultados en materia de seguridad. Siendo diputado y no policía, Solís poco podría debatir el señalamiento más allá de como finalmente lo hizo “no es mi responsabilidad” la operación en materia de seguridad pública. Sí lo es, en cambio, de Ortiz Guarneros.

Pero no caigamos en la trampa de la distracción, en los primeros cinco meses del año en Morelos se han denunciado 19 mil 409 delitos del fuero común. De ellos, 486 son homicidios dolosos (un aumento del 10% respecto del mismo período en el año anterior), veinte feminicidios (también 10% más), siete secuestros, seis mil 202 robos, además de incontables desapariciones de personas. La violencia en las carreteras y calles de Morelos ha aumentado aún cuando se consideraba muy alta en el 2022. Frente a ello, el comisionado Ortiz Guarneros ha respondido más o menos puntualmente… con declaraciones y advertencias a la ciudadanía de no pararse en algunos sitios peligrosos. La ciudadanía está sometida por el crimen, y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública también.

Uno habría esperado que Ortiz Guarneros hiciera el intento, por lo menos, de revelar cifras de descenso en algunos delitos, por ejemplo, el secuestro se redujo de 18 a siete entre enero y mayo. Pero el comisionado prefirió pelear con un diputado antes que congraciarse con la sociedad que, a final de cuentas, es quien le reclama más airadamente las fallas en la estrategia de seguridad que se rehusa a modificar y adaptar a los recursos que ahora tiene.

Porque el déficit de policías, que el comisionado alega como el punto neurálgico para la escasez de detenciones en flagrancia y el repunte de la violencia en el estado, es un problema nacional (salvo la Ciudad de México, el resto del país carece de los policías recomendados para vigilarlo). El estándar recomendado por el gobierno federal de 1.8 policías por cada mil habitantes, no es cumplido por ninguna entidad federativa, de hecho, Morelos está entre las once entidades más lejanas del índice con 0.5, igual que Aguascalientes, Durango, y mayor que los de Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Baja California y Coahuila.

No en todas las entidades por debajo del índice de policías por habitantes de Morelos hay una crisis de seguridad como la local. Las entidades con mayor índice de homicidios dolosos en el primer trimestre de 2023 fueron Colima, Zacatecas y Morelos. Colima tiene 0.9 policías por cada mil habitantes, Zacatecas 0.7. Respecto a la extorsión, la incidencia en Morelos es la octava nacional, con un aumento en el primer trimestre del año superior al 24.53%; sobrepasan al estado en la comisión de ese delito los estados de México, Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Colima, Hidalgo y Veracruz, todos, salvo Hidalgo, con mayor número de policías por habitante. No parece haber una relación directa tan estrecha entre la proporción de policías y la incidencia delictiva. Coahuila, el estado que menos policías tiene por habitante, no puntea en la incidencia de ninguno de los delitos de alto impacto. Por el contrario, parece tratarse de asuntos de estrategia de combate al crimen.

Y el problema mayor es que justamente eso es lo que no quiere cambiarse en Morelos. De hecho, gran parte del problema del abandono de las policías en Morelos, deriva justamente de una parte de la estrategia que confía excesivamente en el apoyo de las fuerzas policiacas federales y el ejército en tareas de seguridad pública. Pese a los incrementos presupuestales y salariales que han recibido los policías de Morelos, el estado de abandono de sus tareas se mantiene.

Pareciera que para el Ejecutivo la única salida a la crisis de seguridad que atraviesa Morelos es el Mando Coordinado. Pero la bibliografía especializada hay por lo menos un centenar de estrategias de seguridad pública diferentes que han probado éxito en las comunidades que las han aplicado. Casos de éxito en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, hacen pensar que otra forma de enfrentar la delincuencia es posible. El rescate de la sociedad lo exige. Es cosa de reconocer lo mucho que hasta ahora se ha fallado.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx