Sainetes: Morena y el Congreso

Entre muchos sainetes que nos enseña la política morelense de esta semana destacan por lo menos dos. Primero, el ascenso y caída de Ulises Bravo en y de la dirigencia de Morena en Morelos probablemente resulte el más comentado por mucho tiempo entre la espectacularidad, ejemplaridad y hasta satirización de la vida cotidiana de la clase política morelense, pero también por los efectos que tendrá en el mediano y largo plazos. Y segundo el inicio de un segundo año legislativo en el Congreso del estado empantanado en las desavenencias y la lucha intestina por migajas de poder con la queja y compromiso, eso sí, de que ya superarán sus diferencias para acabar con la parálisis legislativa.

Por más optimismo que generó en los morenistas la resolución de la autoridad electoral en última instancia que elimina la participación de Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, en el Consejo de Morena y por lo tanto lo quita de la dirigencia estatal, la situación en el partido es ahora aún peor. En Morelos, el partido del presidente era el equivalente a una taza de porcelana que fue quebrada el 28 de agosto pasado con la designación de un dirigente proveniente de otro partido quien ganó a la nomenclatura morenista una contienda interna. Aunque lo quisieran olvidar, Ulises Bravo les ganó en su terreno aún a sabiendas, todos los participantes, de que su militancia y apego a las reglas del juego eran totalmente cuestionables.

El hermano del gobernador no hizo sino evidenciar el enorme problema que Morena tiene como partido. El que un grupo de “advenedizos”, como se les llamó en su momento, pudiera ganar la dirigencia a los cuadros más distinguidos del partido es una muestra de debilidad de quienes aspiran a poner candidatos ganadores en cada una de las más de 300 posiciones que se disputarán en la elección local del 2024 (entre gubernatura, diputaciones, alcaldías, sindicaturas, y regidurías). Uno diría, si no pudieron ganar 26 consejerías de partido, cómo completarán las 300 posiciones. Lo evidente es que, sin la línea del presidente, los morenistas suelen hacerse bolas muy fácilmente y quedan expuestos incluso a los más dudosos liderazgos.

Ahora Morena deberá designar un nuevo dirigente para Morelos, lo que no será fácil. Luego de las “áreas de oportunidad” mostradas por el grupo de Rabindranath Salazar, y las difíciles alianzas para construir la unidad en torno a la dirigencia del partido, es probable que el asunto se vuelva cercano a imposible. Para guión de la telenovela interna de Morena, tendrían que responderse algunas preguntas ¿perdonará Rabindranath a quienes apadrinó y luego lo traicionaron apoyando a su adversario? ¿Seguirá Ulises operando desde lo oscurito los acuerdos en Morena? ¿Habrá dinero suficiente para repetir la presunta danza de los millones para comprar votos? ¿Intervendrá más directamente el comité nacional del partido en contra del grupo de Rabindranath? Y después de todas esas respuestas, ¿quién será el próximo dirigente de Morena? o mejor aún ¿aún habrá partido qué dirigir?

El otro frente es el Congreso del estado. El optimismo del inicio de un año legislativo no fue tanto pues los diputados no pudieron llegar a acuerdos sobre la designación de quienes se harán cargo de los órganos de gobierno. No que estén descuidados, a final de cuentas, la presidencia de la Mesa Directiva sigue en manos de Francisco Sánchez Zavala, la Junta Política aún la tiene Morena (probablemente quedará en manos de su nuevo coordinador parlamentario, Arturo Pérez Flores, si los impactos de la falta de dirigencia en el partido no le pegan), y las comisiones permanecen igual. Queda la sensación de que los diputados pudieron hacer más pero la intervención de otros actores políticos fue menguando la posibilidad de alcanzar acuerdos. Poco a poco, dirán algunos. De hecho, la presencia de Arturo Pérez Flores en la coordinación de Morena, un diputado con perfil más moderado y dialoguista, y no necesariamente cercano al gobernador, ofrece alguna esperanza para superar la crisis que mantiene detenidos los trabajos legislativos.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx