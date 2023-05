Regresan los políticos, no la política

Uno puede estar de lo más tranquilo navegando o jugando en su celular o en otros dispositivos y si no tiene bloqueador de anuncios se topará con publicidad ad náuseam a favor o en contra de políticos. Los algoritmos de las empresas de big data y la evidente urgencia de los políticos por posicionarse provocan el fenómeno. Entre publicidad de tiendas departamentales, supermercados, tiendas en línea, espectáculos, aparecen insistentemente los mensajes que advierten sobre la mala persona que es algún aspirante, los insuficientes méritos de otros, supuestas encuestas que colocan a alguien muy por arriba de las preferencias electorales, y así, todo ello en pequeños encabezados con hipervínculos que llevan a páginas de redes sociales con escasos seguidores y plagadas de contenidos sólo explicables por la falta de editores serios, la mala leche y la profunda ignorancia de quienes los cometen.

La propaganda política apela a las emociones y puede hacerlo desde una perspectiva muy positiva, como el Hope o Yes we can, de Barack Obama, o extraordinariamente negativa, como los discursos de odio alentados por los populistas de derecha o izquierda, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador. Esta tendencia histórica, que fue un tanto desplazada por los debates políticos sobre grandes temas y propuestas de Estado editados en los noventa y la primera década de este siglo, regresó recargada a las campañas y el discurso político probablemente a partir de la obra de Drew Westen, The Political Brain, en evidencia la relevancia de los componentes emotivos del discurso en la toma de decisiones de los electores, particularmente los no identificados con fuerzas políticas.

Mal leídos, los principios que expone Westen en su investigación se traducen en mosaicos de arengas bastante mal pronunciadas, sin mayor contenido. Las exaltaciones del discurso político producido en México y particularmente en Morelos durante los últimos años desplazan cualquier componente racional, porque sus argumentaciones no soportan ninguna revisión lógica. Los autores no lo necesitan, se trata de reventar al contrario y exaltar al propio, nada más.

El problema es que los últimos seis años, por lo menos, los políticos morelenses han vivido en una campaña permanente y con ello han faltado a la obligación de trazar propuestas de solución a los problemas públicos y por consiguiente, también las políticas públicas que en conjunto deben guiar el ejercicio del gobierno. Tenemos ocurrencias que aterrizan en proyectos ejecutivos o legislativos respondientes a coyunturas y no a un proyecto de Estado, o siquiera a un diagnóstico integral del mismo, lo que probablemente explica que haya un proyecto de fiscalía especializada en maltrato animal y no de una especializada en homicidios, por mencionar sólo una de las inconsistencias que nos arroja la actividad política reciente.

Y la gente se ha ido acostumbrando a esa falla en el discurso y comportamiento político al grado de reducir los niveles de exigencia al mínimo y conformarse con seguir al que resulte menos mancillado por los comentarios de otros, o de plano sumarse a la andanada de vituperios totalmente vacíos.

Morelos extraña la política, entendida como el arte de buscar el bien común a través de la identificación y diagnóstico de los problemas públicos y el diseño y aplicación de estrategias orquestadas para darles tratamiento. Las generaciones más longevas de políticos morelenses saben algo de esto, por lo que uno podría ver su regreso a la vida pública a través de organizaciones paralelas como una esperanza.

Ayer se presentó Parlamento Morelos, una organización de ex diputados, muchos de ellos expertos en el diseño de políticas públicas y todos marginados o marginales en la actividad gubernamental o parlamentaria actual. Nombres como Jorge Morales Barud, Óscar Puig, Margarita Alemán, Rocío Carrillo, Laura Ocampo, Matías Quiroz, Víctor Saucedo, entre otros, destacan en la agrupación, que de inicio apoya la reforma electoral que regresaría a 30 el número de diputados locales. Uno podría preguntarles ¿en serio? ¿es lo más que pueden proponer? Porque tanto talento para salir con eso, queda debiendo.

Horas antes, Jorge Arizmendi, Leiva Morales y Manuel Martínez Garrigós habían presentado otra agrupación de ex diputados (en el caso de Manuel, también con experiencia en la administración pública), llamada Parlamentarios de Morelos, que ofrecerá según se dijo, servicios de coaching para las nuevas generaciones de diputados. ¿Habrá quienes puedan enseñar a los nuevos alcaldes, diputados, secretarios de despacho y gobernadores a hacer política? Eso sería lo más importante.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx