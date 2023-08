¿Realmente hay menos pobres en Morelos?

La pobreza por ingresos ha tenido una reducción importante en todo el país, la disminución ha impactado también en Morelos aunque en una medida menor. En el plano nacional, la reducción de la pobreza fue de 43.2 a 36.3%, casi siete puntos, mientras que en el local, pasó de 46.7 a 41.1%, 5.6 puntos menos solamente. Las cifras de Coneval evidencian que, pese a que los incrementos al salario mínimo han disminuido la pobreza por ingresos, los rezagos y omisiones de las autoridades han provocado el incremento de las carencias sociales y con ello, de la población vulnerable del país y el estado.

A finales del siglo pasado y principios del actual, los estudios sobre la pobreza se fijaban especialmente en las carencias sociales (servicios de salud, seguridad social, vivienda, alimentación, acceso a la educación), como condiciones determinantes de la pobreza mucho más importante que el ingreso monetario. No es un argumento menor. La pobreza no es una condición relacionada exclusivamente con los ingresos, tiene que ver con el acceso a condiciones de vida, libertad, seguridad y bienestar.

Elaboremos, un morelense que logra el ingreso promedio mensual en el estado, 3 mil 40 pesos logra alrededor de mil 400 pesos más de la línea de pobreza por ingresos trazada por el Coneval. Lo que parecería un logro extraordinario si no consideramos que hay una probabilidad de 46% de que esa persona no tenga acceso a servicios públicos de salud, por lo que estará marginado a la atención privada. Enfermarse de algún padecimiento normal, por ejemplo, alguna infección bacteriana, significaría para el sujeto no sólo la pérdida de una parte de su ingreso al tener que faltar a su trabajo por alrededor de una semana, 760 pesos menos, además, debe gastar en médico particular, entre 60 y mil 500 pesos, en fármacos entre mil y dos mil 500 pesos. El gasto en curar la enfermedad absorbería entre el 50 y el 120% de su ingreso, ocasionando lo que entonces se planteaba como un gasto catastrófico que alteraría la economía del individuo por más de un año; pagos no realizados, ingresos no captados, préstamos contraídos. Y hablamos de una enfermedad común y bastante menor. Si se plantea el mismo modelo con padecimientos crónico-degenerativos o enfermedades y accidentes graves que requieren hospitalización, la catástrofe es mucho mayor.

Cierto, la pobreza por ingresos ha disminuido y es algo que debe reconocerse, pero el riesgo de gran parte de la población de caer o regresar a la condición de pobreza ha crecido al grado que el logro monetario se convierte en casi irrelevante. Para muestra, tomemos los mismos números de Coneval. 825 mil 100 morelenses están en condición de pobreza, una cifra bastante menor que los 894 mil 500 que la padecían en el 2016. Pero los morelenses que padecen al menos una carencia social aumentaron de un millón 400 mil en el 2016, a un millón 445 mil en el 2022. La población sin acceso a los servicios de salud aumentó de 288 mil 200 a 933 mil 500, es decir en seis años se triplicó el número de morelenses en riesgo por gastos catastróficos en salud. A ello tendría que sumarse que un millón 165 mil 200 morelenses no tienen acceso a la seguridad social, lo que significa que la población en riesgo por gastos médicos catastróficos es aún mayor.

En el 2001, los diseñadores del Seguro Popular decían “eres pobre si no puedes enfermar sin que ello signifique un gasto catastrófico”. Conforme a tal razonamiento, en Morelos habría muchos más pobres de los que reconoce el Coneval. El enfoque del Seguro Popular y otros programas para abatir las carencias sociales buscaba precisamente paliar el efecto de las pequeñas catástrofes del gasto familiar en materia de salud, educación, vivienda, nutrición y seguridad social.

A aquellos gobiernos les faltó fortalecer el salario para mejorar el ingreso familiar promedio. El ejercicio de concentrar el combate a la pobreza sólo en dar más dinero es insuficiente si no se acompaña del abatimiento de las carencias sociales. En Morelos, la población que padece al menos tres carencias sociales pasó del 18.8 al 27.4%. Y la cantidad de morelenses con al menos una carencia social creció de un millón 400 mil, a un millón 445 mil.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx