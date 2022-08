Rafa Reyes, Rodrigo Arredondo, Juan Ángel Flores

“Lo que Ulises y Rabindranath no entienden es que en Morena podemos ser aliados, pero no somos sus empleados”, me confía uno de los consejeros electos del partido en el que todos son leales al presidente pero no obedecen, necesariamente, a otros liderazgos. Según todo apunta, las líneas que da Andrés Manuel López Obrador para la conducción del partido son bastante limitadas y tienen que ver más con la asignación de ciertas candidaturas de interés que con la organización interna del partido que, al no tener liderazgos aglutinadores, se tiene que armar a través de alianzas coyunturales; lo que explica el desorden evidente en las designaciones de consejeros y la que se espera en la de dirigencias estatales y nacional.

En Morelos, hay dos personalidades que asumen disputar la dirigencia estatal para sí o alguno de los miembros de sus equipos. Por una parte está el ex senador y aspirante a la candidatura al gobierno estatal, Rabindranath Salazar Solorio; y en la acera de enfrente está Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco y aparente relevista de la enemistad entre éste y el ex senador. Un Rabindranath más discreto opera en privado con los consejeros que el sábado tendrán que designar al nuevo dirigente del partido en el estado; un Ulises más ostentoso presume fotografías con consejeros electos y hace sumas que podrían o no verificarse a la hora buena, ya 22, luego 24, y así. Los dos, sin embargo, cometen el mismo error, ignoran el poder que por sí mismos tienen otros liderazgos de Morena. Las de Rafael Reyes Reyes, en Jiutepec, Rodrigo Arredondo López en Cuautla y Juan Ángel Flores Bustamante en Jojutla, son fuerzas a las que los grupos en disputa parecen faltar al respeto ampliamente. Porque Ulises y Rabindranath no parecen dispuestos a tener aliados sino empleados, gente que haga lo que se les dice sin chistar, lo que se vuelve imposible en la tradición de la izquierda.

Los tres alcaldes, Jiutepec, Cuautla y Jojutla, demostraron con bastante holgura que tienen que ser considerados en mayor medida dentro de la toma de decisiones de Morena. Y dada la coyuntura actual, el partido, por cierto, los necesita más que a Rabindranath o a Ulises juntos. Los tres municipios representan una cantidad de votos que resultarían definitivos en una elección y constituyen en gran medida el mayor almacén de simpatías de Morena. Con López Obrador fuera de la operación local la presencia y acuerdos con los tres alcaldes se vuelven fundamentales si el proyecto de Morena es hacerse de la gubernatura en Morelos que regaló en el 2018 a la alianza con el PES.

Porque siendo prácticos, lo que Ulises Bravo o Rabindranath Salazar podrían representar para Morena en el 2024, sólo se consigue si en el 2022 y 2023, Rafael Reyes, Rodrigo Arredondo y Juan Ángel Flores, siguen ofreciendo buenos resultados y se mantienen en el partido sin conflictos con la dirigencia ni con los grupos internos. Porque con la capacidad de operación política que han demostrado los tres en sus municipios, ya podría hablarse de los votos que pueden aportar Reyes, Arredondo y Flores, más allá de la marca Morena, y que pueden resultar suficientes, incluso para otros partidos. Y no que uno tenga noticia de que se hayan planteado la posibilidad de cambiar de aires, pero conociendo cómo son los políticos previsores es probable que por lo menos alguien se los haya planteado.

Algo interesante es que, más allá de la dirigencia que resulte del proceso de designación del 27 de agosto, quien llegue a la posición deberá sentarse y llegar a acuerdos con los tres alcaldes que más votos le pueden representar al partido, incluso si alguno es producto de los rencores acostumbrados por los políticos modernos, tanto los que vienen del experimento fallido del PES como los de Morena. Y muy probablemente, por sus personalidades y la visión puesta sólo en ganarle al otro la dirigencia estatal, ninguno de quienes tanto suspiran por hacerse de la posición haya sido capaz de considerarlo o lo tenga en sus planes. Y habrá que decirlo, llegar a acuerdos con esos tres liderazgos, después de básicamente ignorarlos, podría ser mucho más complicado de lo que se puede imaginar.

