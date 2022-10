Nuevas Reglas | Políticos distractores

Seguramente la mayor parte de los mencionados en el discurso transversal de “narcopolítica” en Morelos, no tendrían mayor relación con grupos delictivos. Las explicaciones que se han ofrecido en torno a imágenes de presuntos delincuentes y jefes criminales con altos políticos en el estado son poco satisfactorias pero bastante lógicas y evidencian, en todo caso una realidad mucho más preocupante, el que los presuntos delincuentes se paseen impunemente en actos públicos del estado.

Claro que la acusación sirve para armar enormes escándalos que a final de cuentas convienen a quienes resultaran falsamente envueltos en las acusaciones respecto a vínculos con la delincuencia organizada, pues podrían decirse inocentes de todo, incluida la falta de resultados en su trabajo, la incapacidad administrativa, y hasta los señalamientos aparentemente fundados de corrupción.

Hay alguna lógica en la estructura del discurso distractor. Acusar de narcopolítico a alguien parece mucho más impactante que señalar sus actos de corrupción pues, en general, los morelenses consideran que los políticos son corruptos todos. Sin embargo, la posibilidad de comprobar una acusación tan intrincada como tener vìnculos con la delincuencia organizada es mucho menor a la que habría de sustentar con evidencias las malas prácticas gubernamentales que van desde el abandono de la función pública hasta los desvíos de recursos y el uso discrecional del dinero público.

Cuauhtémoc Blanco ya ha pedido que lo investiguen a él mismo y a sus funcionarios para comprobar que no tiene vínculos con la delincuencia organizada. Es decir, dirigir la investigación sobre una línea de la que su inocencia considera asegurada. El gobernador debe estar seguro de que no hay elementos para señalarlo de ligas con el crimen organizado. A más de diez meses de la publicación de una fotografía en la que posa con presuntos líderes criminales, la fiscalía no ha judicializado la investigación en torno a la misma. El propio Fiscal Uriel Carmona ha adelantado que la fotografía en sí misma no constituye delito alguno y aunque hay investigación abierta, hasta ahora no se han encontrado elementos sólidos que pudieran configurar algún delito.

Otros políticos cercanos al gobernador que tienen carpetas abiertas en la Fiscalía son, a decir del propio Fiscal, el secretario de Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y los ex jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y subsecretario de Gobierno, Jesús Guízar Nájera, por presuntos delitos cometidos en el estado. Falta que tales carpetas se judicialicen en cuanto se agote el proceso en la Fiscalía. Puede haber otros indiciados ante otras instancias como la Fiscalía General de la República, ante la que Cuauhtémoc Blanco acusó a diputados, ex alcaldes y al ex gobernador por delitos diversos, o la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto carpetas para indagar a varios ex y funcionarios de la administración estatal, pero ninguna de ellas presupone alguna culpabilidad, acaso indician la probable comisión de delitos.

En todo caso, la abundancia de denuncias penales y administrativas contra el funcionariado morelense debería ser tranquilizante en tanto indica que la sociedad ha decidido tomar la vía legal para la exigencia a los políticos. El problema en todo caso es que la mayor parte de las denuncias no han sido presentadas por ciudadanos, sino por adversarios de los políticos señalados, así que las fiscalías se convierten en una herramienta de lucha por el poder, y entonces los fiscales, sin deberlo, pierden legitimidad en tanto los grupos políticos parecen dispuestos a convertirlos en herramientas para sus pleitos. Ya el fiscal Carmona adelanta: “en tanto haya delito que perseguir, se tiene que actuar conforme a derecho”, aunque la denuncia provenga de los más acérrimos rivales de cada quien. A fin de cuentas en Morelos los políticos parecen así de llevados.

En todo caso, el problema sigue siendo el mismo, las acusaciones contra la clase política son legítimas en tanto la falta de resultados de los gobiernos en por lo menos la última década es más que evidente, pero las conductas que se denuncian parecen ser poco probables y en cambio distraen de las que sí tienen evidencia y que explican de forma más sencilla y menos conspiratoria la ineptitud de la administración pública en el estado.

