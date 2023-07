Política social e historias de éxito…

El Estado mexicano fue diseñado y se ha ido perfeccionando bajo múltiples preceptos entre los que la movilidad social resulta particularmente importante. La idea de que alguien que nace en la pobreza esté condenado a ser pobre el resto de su vida resulta inaceptable desde cualquier perspectiva. Así que México tiene instituciones de salud y educación, programas asistenciales y de superación, que suponen establecer un piso parejo para todos. La idea básica sería que todos los mexicanos contaran con los niveles mínimos de bienestar que les hicieran ser responsables de su destino.

No es algo nuevo, el primer diseño data del primer tercio del siglo pasado y se ha ido mejorando sustancialmente al paso de los años. En promedio, los mexicanos de hoy tienen acceso a muchos más satisfactores y gozan de oportunidades que hace un siglo eran impensables; si bien parte de ello se debe a la propia evolución humana (la ciencia y tecnología han sido fundamentales para el desarrollo social y humano), otra muy importante ha sido responsabilidad de los diseñadores de políticas públicas en materia de salud, educación, alimentación, trabajo, emprendedurismo, que durante más de cuarenta años reportan evoluciones notables en el país.

En algunos ciclos gubernamentales, como el actual, el efecto del conjunto de las políticas públicas parece ir hacia atrás, por lo que la dependencia de los programas sociales de corte asistencial se vuelve fundamental; pero en términos generales tendría que reconocerse que la política social en México ha avanzado al grado de dejar de ser una nación en que origen es destino.

Pero no todo son señales optimistas, lo cierto es que durante las últimas décadas la población que vive en condiciones de pobreza ha crecido, el empleo de calidad escasea y la salud y educación han sido incapaces de crecer al ritmo de la demanda. Los gobiernos, sin importar su ideología, no han logrado abatir las tendencias negativas y eso ha permitido resurgir un viejo rencor que probablemente encuentra su base teórica en aquella idea marxista de la perversa acumulación originaria, que alegaba la comisión de una serie de injusticias históricas que condenaban a un grupo a servir a unos pocos eternamente.

Esa idea, enraizada en el pensamiento de algunas izquierdas ochenteras de esas que hoy se reciclan con acrítica facilidad, hace que la movilidad social y sus historias de éxito suenen increíbles, Si alguien nació pobre, sólo a través de la transa o el abuso podría dejar de serlo, se piensa desde esa lógica, sin entender que las historias de éxito suelen ir aparejadas de mucho trabajo, aprovechamiento de las oportunidades (no muchas) que ofrece la vida, y sacrificios constantes.

Por supuesto que durante las últimas décadas ha quedado clara la urgencia de mejorar las estrategias de mínimos indispensables de atención en materia de salud, educación, alimentación, pero eso poco tiene qué ver con las historias de éxito fruto del talento y el trabajo de personas honestas. La insuficiencia y los fracasos en la política social en los últimos sexenios no son culpa de quienes se han sobrepuesto a las fallas del Estado. El manejo asociado de ambos argumentos es peligroso pues pareciera asegurar que las miles de personas profesionistas, empresarias, que han logrado superar condiciones adversas lo hicieron de forma tramposa, y que la población pobre está condenada a vivir de becas, pensiones y los apoyos escasos que puede ofrecerle los gobiernos,

Además, impide ver el problema real que se profundiza en México: la insuficiencia de la política social para brindar condiciones de superación para todos. Lo que debe preocupar no son las historias de éxito, sino el que no haya miles más, para ello debería trabajar el gobierno. Por lo pronto, no lo está haciendo.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx