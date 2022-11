Nuevas Reglas | Peligra la alianza con los alcaldes

El periodo para que el Ejecutivo observe el presupuesto que aprobaron los diputados empezó a correr el jueves y convendría que el gobernador lo tome completo para reflexionar sobre todas las implicaciones políticas que tendría rechazar la propuesta legislativa que incrementa recursos a municipios, órganos autónomos, seguridad, educación, salud, obras de infraestructura y desarrollo agropecuario.

El costo político para el gobernador no estaría sólo en cuestión de aprobación ciudadana, la que no parece preocuparle demasiado, sino en la capacidad de operación política de su grupo, la que se ha fundado precisamente en un pacto con alcaldes que reciben respaldo del Ejecutivo estatal gracias a las facultades discrecionales que éste tiene en el manejo del presupuesto y la asignación de obra pública a cada demarcación.

Gran parte del éxito del grupo del gobernador en apoderarse de la mitad de Morena en el estado, derivó del pacto con muchos alcaldes que, ávidos de respaldos presupuestales, se aliaron con el mandatario a través de Ulises Bravo. La operación era simple, recordarles a los alcaldes los apoyos que el gobierno estatal les daba o podía dar; en algunos casos, seguramente incluyó la promesa de elevar la proporción que se les ofrecía de las contribuciones estatales que el proyecto presupuestal del Ejecutivo llevó del 20 al 21%. algunos alcaldes tomaron a broma aquello de “piden mucho dinero”, declarado por Cuauhtémoc Blanco después de entregar su proyecto presupuestal con el nada generoso incremento (ellos habían pedido el 25%, imposible de cumplir dados los ingresos estatales).

Los diputados incrementaron el presupuesto no sólo a las instituciones que el Ejecutivo ve como sus adversarias al estar en manos de gente que no es “de su equipo”, Fiscalía General, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Comisión de los Derechos Humanos; también aumentaron los recursos para paliar la crisis de seguridad, la de salud, la que se avecina en la educación pública, pero también, y acá está el candado político para el Ejecutivo, aumentaron de 20 a 22% la proporción repartible de las contribuciones estatales para los municipios. La proporción no es mucha, tampoco la cantidad bruta que apenas superará en 10% la que se entregaba a los ayuntamientos, pero serviría para que los ayuntamientos programen sus propias obras y con eso los alcaldes puedan hacer trabajo político sin requerir de la venia o la gira del gobernador.

En efecto, los diputados regalaron a 36 alcaldes un margen mínimo, pero relevante de independencia que se siente mucho más a estas alturas del año, cuando todos los municipios padecen la falta de recursos públicos y el gobierno estatal puede usar con mayor dureza esa discrecionalidad presupuestal que ha permitido el uso no proyectado de casi siete mil millones de pesos en este año, de acuerdo con las propias cifras del gobierno estatal retratadas por el centro de investigación, Morelos Rinde Cuentas.

La probable censura del gobernador al presupuesto corregido por los diputados, impactaría seguramente en las instituciones que el mandatario considera sus adversarias, lo que se percibiría como un castigo político a quienes han mantenido una institucionalidad, muchas veces muy crítica, sobre las acciones del Ejecutivo. También lesionaría a miembros de su gabinete que tienen una especie de salvavidas (si ocupan bien los recursos) para mejorar sus tareas administrativas, salud, educación, campo, seguridad, que seguirían sometidos a un desgaste probablemente justo. Marco Antonio Cantú en Salud, Eliacín Salgado en el IEBEM, Katia Herrera en Sedagro, y José Antonio Ortiz Guarneros, en Seguridad, tienen problemas graves, la mayor de ellos podrían solucionarse con más recursos mejor gastados. Ellos trabajan para el gobernador y con él está su lealtad, incluso si en ello les va la carrera política.

El problema mayor está, entonces, con los alcaldes. ¿Qué tan segura es una alianza fundada en el vasallaje? ¿Qué tanta fidelidad pueden tener los ayuntamientos con un gobierno que sólo les ofrecía obra proyectada desde las oficinas del Ejecutivo estatal y siempre bajo la etiqueta de que “son obras del gobierno del estado”? Ésta la puede perder.

