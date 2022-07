Nuevas Reglas | ¿Para qué quieren al SNTE?

Nadie podría dudar de lo justificados que son los reclamos de miles de maestros morelenses por la nueva afrenta que los gobiernos federal y estatal han cometido en su contra: el retraso de tres quincenas en el pago del retroactivo al incremento salarial de este año. Desde diversos foros, los docentes se han inconformado por la que identifican como una más en la larguísima serie de fallas administrativas del IEBEM y el gobierno federal sobre las percepciones que deben percibir los maestros. Ninguna administración anterior, por mala e ineficiente que hubiera sido, había tenido tantas fallas en los pagos a los docentes de Morelos como la que actualmente opera en el Instituto de la Educación Básica y la SEP. De eso no hay duda.

Pero también es evidente que el conflicto ha servido para un pleito político por la dirigencia de la sección 19 del SNTE que algún día de este año podría finalmente relevarse en un proceso que por la pandemia y otros factores no ha iniciado. El interés que la posición despierta en diversos grupos, sin embargo, parece partir de un enorme mito, el de la fortaleza política de un sindicato magisterial que muy pocas veces ha sido demostrada. Porque uno puede plantearse, desde el ideal corporativista que la representación sindical tiene alcance en todo el estado a través de las miles de escuelas distribuidas en todo el territorio estatal, lo que podría ser un valor electoral del que carecen todos los partidos políticos. Pensar así, sin embargo, es desconocer el comportamiento del magisterio respecto a la política y las elecciones. En términos generales, los maestros se comportan en los comicios como el resto de la sociedad, hay los que tienen una preferencia política marcada, pero la mayoría decide su voto conforme a otra serie de coyunturas, en las que el proyecto de política educativa de cada fuerza parece ser menos determinante para el voto que otros factores.

Porque el SNTE tiene su partido, Nueva Alianza, y otro grupo de maestros sindicalizados tiene otro partido, Redes Sociales Progresistas, pero las candidaturas relativamente exitosas que han tenido no corresponden a maestros, sino a otros liderazgos que han sido rechazados o ignorados en otros partidos y fueron recuperados por cualquiera de las dos marcas. Nueva Alianza, por ejemplo, obtuvo en coalición con Morena y el PT una diputación local de mayoría en la elección anterior, Verónica Anrubio, y en solitario logró la de Agustín Alonso, quien tenía ya una estructura de apoyo formada incluso antes de ser alcalde de Yautepec. De hecho, el partido turquesa postuló candidatos a diputados en solitario para 8 distritos locales en el 2021 con los que obtuvo el 4.56% de la votación total emitida por diputados, un número que parecería interesante, pero dos de cada tres sufragios por Nueva Alianza para diputados vinieron de la candidatura del ex alcalde y ahora diputado por Yautepec. A Redes Sociales Progresistas le fue aún peor postulando a candidatos por los doce distritos alcanzó menos del 3.7 por ciento de la votación total emitida. Las cifras de ambos partidos estuvieron muy cerca del total de votos nulos y por candidatos no registrados en el mismo proceso electoral, 4.07%. De hecho en términos de votos válidos, el PNA se quedó con menos de 4.5% y RSP apenas superó el 3.5%.

Los institucionales del SNTE operaron para Nueva Alianza y los gordillistas trabajaron por Redes Sociales Progresistas en el 2021, pero otros grupos de maestros operaron directamente para Morena, PT, PRI, PAN y hasta Encuentro Social. Igual ha ocurrido en todas las elecciones recientes, los maestros no trabajan como un bloque a favor de uno u otro candidato y la influencia de los sindicalistas en un proceso electoral se vuelve relevante sólo en el caso de elecciones muy cerradas.

El interés de grupos políticos por hacerse del control del sindicato, entonces debería provenir de otros usos para la representación sindical. Uno de ellos podría ser el influir en la relación del magisterio con el gobierno. Frente a los conflictos recientes, el Ejecutivo podría buscar un SNTE menos respondón que el que ahora ha tenido mientras que otros grupos podrían intentar uno mucho menos institucional, que lleve a las calles las quejas en lugar de resolverlas por la vía de las reuniones y mesas de trabajo. Otro podría ser la percepción, muy probablemente falsa, de que el SNTE tiene mucho dinero y vale la pena hacerse de las enormes bolsas de recursos que en él operan (hay maestros frente a grupo, por cierto, que ganan bastante más que un dirigente sindical). Y el otro, mucho más perverso, es llegar a la representación sindical para obtener beneficios corruptos en la asignación o recategorización de plazas y otros asuntos laborales. Aunque también podría ser que el interés sea esa extraña y peligrosa combinación entre petulancia, ego desmedido y ganas de servicio público que orienta a la mayoría de los políticos al principio.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx