Morena sigue roto

El conflicto interno en la versión morelense de Morena parece insalvable y no se oculta ni a las visitas. Claudia Sheinbaum, según todo apunta la aspirante favorita del lopezobradorismo para ser candidata a la presidencia de la República, estuvo en Morelos para uno de esos actos de precampaña disfrazados de conferencias que tan de moda están ahora, y ni siquiera ella pudo reunir a los cuadros distinguidos del partido (distinguidos por andar siempre a la greña).

Hubo optimistas que pensaron en la visita de Claudia Sheinbaum como un elemento aglutinante de las fuerzas morenistas y sus disímbolos liderazgos. Incluso se apostó que la “movilización” (aka, acarreo), de cuadros para llenar el bastante pequeño recinto del Parque Chapultepec, donde cabe menos gente que en el zócalo de Cuernavaca, podría aterrizarse efectivamente con la participación de cada liderazgo morenista. No ocurrió, al final, el grupo del gobernador nuevamente se convirtió en el protagonista de la operación ante la ausencia o mínimo apoyo de los otros cuadros del partido.

Y es que la ruptura en Morena, que va a cumplir un año ya, no se superará hasta que cada uno de los cuadros de liderazgo sienta que las amenazas a sus posiciones e intereses han desaparecido, y eso no parece cercano, en tanto las posiciones e intereses que cada uno defiende tienen una versión actual (el respeto a los espacios de poder y el ejercicio del mismo), y una versión futura (las candidaturas a cargos de elección popular en el 2024). La invasión que durante todo el año pasado hizo el equipo cercano al gobernador de los espacios de poder en el partido, alteró el escenario morenista y puso en riesgo o aniquiló en algunos casos, las posibilidades de ejercer espacios de poder y volvió bastante incierto el reparto de candidaturas que estaba, no resuelto, pero bastante claro hasta el 2021.

La ausencia de cuadros distinguidos de Morena en actos como la “conferencia” de Claudia Sheinbaum en Morelos, no parece ser un acierto estratégico de quienes optaron por no asistir, pero sí cumple el objetivo de evidenciar que el partido dista mucho de estar en paz, y que la fuerza de Morena no es tan impresionante como quiere hacerse ver, pese a los esfuerzos de Ulises Bravo.

El problema es de temporalidad pero también de estructura. Por una parte, desde la presidencia de la República el juego de la sucesión se abrió muy pronto, y esto tuvo un reflejo en Morelos, donde el conflicto político que originó la nominación de Cuauhtémoc Blanco en lugar de Rabindranath Salazar por la gubernatura en el 2018, nunca fue atendido y mucho menos resuelto. Así que Morena en Morelos empezó desde 2018 a disputar las candidaturas para el 2024, y esa lucha se volvió mucho más pública cuando a fines del 2020, el presidente López Obrador abrió su juego sucesorio.

En el plano estructural, Morena no es un partido de características modernas (una agencia para ganar elecciones), pero tampoco antiguas (una institución conservadora de postulados ideológicos). El partido fue diseñado como un partido de Estado, un grupo de personajes que facilitan el presidencialismo autoritario a partir de una colección de discursos e instrucciones que imparte el líder real, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Eso provoca que los pensamientos y talentos políticos individuales carezcan de relevancia en tanto no reportan utilidad alguna al fortalecimiento presidencialista. Así, grandes y medianos políticos suelen ser marginados y olvidados por líderes pragmáticos que se adhieren sin vergüenza alguna al pensamiento presidencial, por muy equivocado que resulte, a cambio de mantenerse en la estructura partidista. Otros ofrecen algún beneficio corporativo o de recursos de ampliación del poder presidencial a cambio de escalar en la estructura.

De hecho, la estructura de Morena es tan absurda para un estado moderno, que incluso muchos de sus militantes no parecen acabar de entenderla. Probablemente por ello es notorio ver a políticos luchar inútilmente para figurar en las candidaturas que son designadas por la vía menos transparente disponible, las famosas encuestas de Morena. En un ambiente así, la certeza es imposible y la ruptura, un riesgo permanente.





