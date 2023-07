Morena Morelos y Fernández Noroña

Éramos muchos y parió la abuela. Seguro así dirán los aspirantes de Morena a la candidatura por el gobierno de Morelos cuando algún otro militante de izquierda habla de la posibilidad de postularse como sucesor de Cuauhtémoc Blanco. Hasta ahora hay por lo menos una decena de tiradores militantes de Morena, a quienes habría que sumar a Tania Valentina Rodríguez, del PT. y Agustín Alonso, de Nueva Alianza. Probablemente el Verde también tenga alguien para sugerir, así que hay doce postulantes locales. Ante la abundancia de oferta es extraño que no se satisfaga a todos los de la izquierda local, al grado que algunos sugieren echar mano de candidatos externos, como Omar García Harfuch, en algún momento, y ahora Gerardo Fernández Noroña. Como si tales perfiles fueran por sí mismos garantía de triunfo electoral y buen gobierno.

Lo que vemos es que, pese a las enormes semejanzas de Morena con el PRI de los años setenta, hay una diferencia que compromete la disciplina partidista al grado de la perpetua ruptura. El PRI de entonces tenía acuerdos que garantizaban espacios a todos los cuadros políticos del partido. Esos pactos eran fáciles de cumplir porque la oposición prácticamente no existía, si el tricolor podía ganar todo, era sencillo ser generoso al interior. Cuando llegó la competencia democrática, cumplir con los acuerdos de repartición del poder se volvió imposible y la disciplina partidista se convirtió en una remota ilusión. Morena no ha podido replicar el esquema, entre otras causas por la tendencia a la alternancia política de muchos municipios y distritos en el país, la presencia de un caudillo no institucionalizado en como figura central del partido, la alta competitividad que representa la oposición en algunas regiones, y la dificultad de la tribalización de la izquierda radical en el país.

De hecho, la certeza en los equipos de aspirantes de Morena es que se juegan todo en la contienda interna; para la mayoría, una derrota en sus aspiraciones significaría la cancelación, o por lo menos pausa en sus carreras políticas, lo que para ninguno de quienes han disfrutado las mieles del poder es siquiera pensable, mucho menos, admisible.

Se asume que la resolución de la contienda por la candidatura a la presidencia en Morena tendría un efecto dominó que permitiría acomodar el resto de las posiciones por medio de algún pacto tipo PRI. Si una gana candidatura a la presidencia, la de la CDMX podría ser para otro, uno más podría ir al Senado con la garantía de presidirlo, otros a diputaciones o a alguna gubernatura, y ahí es donde Fernández Noroña se vuelve un factor ruidoso en Morelos.

La posibilidad de que el diputado federal por el PT se convirtiera en una especie de candidato por designación cupular al gobierno de Morelos desacomodaría todos los presupuestos con que la clase política local vive y se enfrenta. En cada cuartel de pre precampañas se ha calculado lo que ocurriría en caso de ganar cada uno de los aspirantes la famosa encuesta. El equipo cercano al gobernador, por ejemplo, tiene claro que si no logran la candidatura para alguno de los suyos, es muy probable que las carreras políticas de cada uno de ellos terminen. Cálculos similares hay para cada escenario previsible, pero no para los que incluyen a personajes del exterior.

Seguro Fernández Noroña es un personaje taquillero en algunos sectores de Morelos. Pero eso no garantiza el triunfo, por cierto, especialmente en un estado que, después de dos gobernadores a quienes consideraba externos, empieza a buscar respuestas políticas en los actores locales.

A estas alturas está claro que en Morena no habrá acuerdos posibles para evitar una mayor o menos fractura. No importa lo que pase en la encuesta, el partido se dividirá más o menos y esa ruptura favorecerá a la oposición. Pero tendría que calcularse que, sin importar el tamaño del daño que pudiera hacer la nominación de algún aspirante local, seguramente será menor del que podría causar la nominación de un externo, mucho más si se trata de un acuerdo cupular.

Para muestra basta saber el poco caso que hará la izquierda opuesta al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, al llamado de Adán Augusto López para respaldar al mandatario, que por cierto cayó bastante mal a la mayoría de los anfitriones del ex secretario de Gobernación y ahora aspirante a corcholata mayor.





