Morena debe hablar de proyectos…

Como quiera que se haya tomado y anunciado a sus participantes, el acuerdo de no agresión entre los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno estatal parece estar funcionando justamente como cualquier otro acuerdo político. Lucy Meza, Margarita González, Sandra Anaya, Juan Ángel Flores, Rabindranath Salazar, Víctor Mercado, Rafa Reyes, Juan Salgado y Rodrigo Arredondo (el nuevo en la contienda), no parecen hacerse mucho daño cuando de declaraciones públicas se trata. Acaso en alguna entrevista jiribillosa darán un ligero recargón al contrario, pero hasta ahora se han respetado entre ellos y tampoco han mancillado la de por sí bastante traqueteada imagen del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

La mente brillante que ideó el pacto de no agresión debe estar feliz porque todos lo cumplen y así nadie se lleva entre las patas de sus flacos jamelgos a los otros pero tampoco el “buen nombre” del partido en el estado, y no se erosiona más al alicaído gobernador, cuya baja aprobación llega a niveles de poner en riesgo la permanencia de Morena y sus aliados al frente del gobierno de Morelos.

No se trata de una nueva era de felicidad y armonía en Morena Morelos, acaso es una pausa en las desavenencias públicas entre los aspirantes y sus equipos que, por desarticular el caníbal pleito que traían, ha terminado por anular hasta la posibilidad de debate sobre los temas urgentes en el estado desatendidos en las múltiples omisiones del gobierno estatal y los partidos que lo sustentan.

Tampoco es un acuerdo real, en todo caso, se trata de un montaje para las apariciones públicas en que todos llaman a la unidad y al respeto mientras por debajo de la mesa los protagonistas y sus equipos se golpean en pos de la aniquilación del adversario. Las campañas negativas continúan y tienen como sus principales objetivos a los dos que se perciben punteros en la competencia, Lucy Meza y Rabindranath Salazar, aunque a todos parece tocarles un poco del estercolero comunicativo. Si algo tienen los equipos de comunicación política que operan en Morelos es capacidad de destrucción, y a falta de propuestas, discurso, o diagnósticos críticos de la realidad, lo que resta es destruir al contrario, anularlo, lograr que la gente lo desprecie a costa de lo que sea. Y lo que sea es la candidatura a la gubernatura por el partido. Porque a final de cuentas, en medio de tantas acusaciones, señalamientos, memes, noticias falsas y comentarios descalificatorios de pseudo analistas, queda la sensación de que ninguno de los nueve aspirantes a la gubernatura tendría la dignidad para ser un buen gobernante.

Claro que es falso. Si bien ninguno de los aspirantes es un del todo inocente (en la política parece un arte imposible), tampoco resultan tan malos. Hay algunos con preparación y experiencia que son respaldo suficiente a sus aspiraciones. Lucy Meza, Rabindranath Salazar, Juan Ángel Flores, Rafa Reyes, Juan Salgado Brito, tienen una trayectoria política exitosa que les respalda. Si uno pregunta lo que han hecho por Morelos cada uno de ellos tendremos respuestas más o menos vastas. Rodrigo Arredondo no es un mal alcalde, aunque su experiencia en la política no parece suficiente. Margarita González es una mujer emprendedora y hasta donde sabemos, honesta. Sandra Anaya y Víctor Mercado tienen la confianza del gobernador por alguna virtud.

El problema, en todo caso, es que al no tener propuestas de gobierno, el discurso y la campaña se centran en ellos como personas y entonces no se buscan las fallas de un proyecto de gobierno, sino los vicios personales, si tal es más o menos feo, si cual es menos o más simpático, o sus relaciones con otros personajes, “lo puso Graco”, “lo trae Cuauhtémoc”, “es de Ulises”, “trae línea de arriba”. Eso de las campañas negativas no es para vanidosos.

Probablemente en Morelos, previo al proceso, Morena debería lanzar un acuerdo diferente a los pactos de no agresión, una suerte de reglamento para discutir la política pública, no a las personas. Demostrado que la sola honestidad, simpatía, fama, de un sujeto es insuficiente para gobernar, valdría la pena hablar de ideas, de proyectos. En eso probablemente tengan alguna ventaja quienes ya han hecho la tarea.





