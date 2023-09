Morena, convocatoria y renuncias

Entre el lunes 18 y el viernes 22 próximos, Morelos se quedará sin gobernador, coordinador de asesores, secretaria de administración, senadora, diputada y sin los alcaldes de Jiutepec y Jojutla. Los seis buscarán ser incluidos en las encuestas de Morena para designar candidaturas a la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco y el estado de Morelos, Víctor Mercado, Sandra Anaya, Lucy Meza, Tania Valentina, Rafa Reyes y Juan Ángel Flores.

La convocatoria aparecerá el lunes y, aseguran quienes saben de los movimientos en Morena, vendrá en los mismos términos que la presidencial, de lunes a viernes se darán los registros y antes de oficializarse el mismo, los aspirantes deberán haber renunciado a sus cargos actuales. En el caso de las senadurías, diputaciones y alcaldías el mecanismo de reposición es sencillo, cada uno tiene un suplente que asumirá en tanto el titular del cargo está fuera del mismo; es decir, hay ciertas garantías para la estabilidad política en los municipios y en las cámaras. Así ocurrió cuando, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco dejó la alcaldía de Cuernavaca para contender por la gubernatura de Morelos, se nombró al suplente que concluyó el encargo sin tanto vaivén.

Problema es, en cambio, la reposición del gobernador del estado. Cuauhtémoc Blanco tendría que solicitar licencia al Congreso, cuya mayoría opositora no tiene acercamiento alguno con operadores políticos del gobierno estatal, pero tampoco de la Federación. Así que el mecanismo de reposición no está nada claro. Primero porque el Congreso podría, lo anticipamos en la entrega de ayer, negar la licencia al mandatario, o bien concederla bajo una serie de condiciones, entre ellas la más probable es que la misma sea definitiva y no temporal. Con ello, el Legislativo tendría en sus manos el nombramiento de un nuevo mandatario que podría o no ser de la coalición en el gobierno, pero que seguramente no será nadie del equipo del mandatario.

Porque habrá quienes piensen que, en caso de que la convocatoria para el gobierno de Morelos se reservara a una mujer, es decir, que la convocatoria no admitiera la inscripción de hombres, Víctor Mercado podría asumir la posición (muchos de sus partidarios así lo han manejado), pero dada la fractura entre Ejecutivo y Legislativo, podría considerarse que todo el gabinete legal y ampliado, y los aliados del gobernador en el estado que podrían ser elegibles para la posición, están fuera de cualquier posibilidad. De hecho, en un esquema así, Rabindranath Salazar tendría una probabilidad mayor de asumir que cualquier funcionario del gabinete de Cuauhtémoc Blanco; otro probable sería Juan Ángel Flores. O hasta en un envalentonamiento resultante del abandono de la política en la plaza, los diputados podrían designar a alguno de ellos mismos para cumplir el encargo. En cualquiera de los casos, la próxima semana Samuel Sotelo Salgado quedaría como gobernador en funciones mientras el Congreso resuelve.

Hasta lo que hoy se sabe, la dirigencia nacional de Morena aún resuelve el reto de la paridad de género en las candidaturas. A saber, los partidos tendrán que postular, para las gubernaturas, igual o mayor número de mujeres que de hombres. Es decir, de las nueve posiciones en disputa, la alianza oficialista tendría que postular a cinco o más mujeres y cuatro o menos hombres; pero no es azaroso, la paridad también debe darse en tres bloques de competitividad, estados donde Morena y aliados tienen mayores posibilidades de triunfo, estados donde está equilibrado, y estados donde tendría mucha dificultad para ganar, todo con base en resultados electorales anteriores. Morelos se ubica en el segundo bloque por lo que es posible que la balanza se incline por una mujer, en cuyo caso la contienda estaría entre Lucy Meza, Margarita González y Tania Valentina Rodríguez; aunque aún no se ha tomado la decisión final que sería oficial hasta la publicación de la convocatoria. Eso explica el entusiasmo con que Juan Ángel Flores anunció que se registraría la semana entrante para buscar la nominación en Morelos.

Por lo pronto, el Congreso sigue esperando una señal chiquita que le haga creer en la voluntad del Ejecutivo para evitar lo que parece otro vacío en el gobierno estatal, uno que a nadie conviene, por cierto.





