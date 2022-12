Más violencia y el modelo de Cuernavaca

La violencia continúa creciendo en Morelos. Los datos que se tienen de homicidios dolosos cometidos en el 2022, apuntan para que el año que terminará en 30 días sea el más violento en la historia reciente. La estrategia de seguridad notoriamente ha fallado y los gobiernos federal y estatal no parecen atender a la contundente realidad: el estado tiene 50% más víctimas de asesinato que en el 2018 y 115% más que en el no tan lejano 2015.

La administración de Graco Ramírez no fue extraordinariamente buena en términos de seguridad pública. Las críticas al responsable del área, Alberto Capella, eran constantes y los señalamientos quien fue alcalde de Cuernavaca entre 2016 y 2018 contra él fueron duros. Cuauhtémoc Blanco acusó a Capella de pactar con delincuentes y de ser incapaz de frenar la violencia. La primera de sus arengas, que aún mantiene cuando se le pregunta sobre el asunto, no ha sido comprobada por quien hoy gobierna Morelos, y la segunda es probablemente cierta. Los datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta de un incremento constante de los homicidios dolosos entre 2015 y 2018: 480 el primer año, 586 en el 2016, 575 en el 2017, y 693 en el 2018. Hoy podrían considerarse esos índices como moderados. Con toda justicia tendría que aclararse que Capella se fue de Morelos incluso antes de concluir la administración de Graco Ramírez. Aún con ello, Capella no logró contener el incremento de homicidios dolosos.

Pero tampoco han sido capaces quienes hoy son responsables de la seguridad en el estado. Los problemas de falta de recursos materiales, humanos, infraestructura, eran bastante similares en la administración de Graco Ramírez de lo que son ahora. Y la estrategia de combate a la delincuencia, desde la perspectiva eminentemente policíaca es también bastante similar. Aunque no hay datos disponibles de las detenciones en flagrancia, parecen haber aumentado en la administración de Cuauhtémoc Blanco. No obstante, la violencia también se ha incrementado de forma exponencial de acuerdo con los datos oficiales.

Precisamente porque los morelenses han percibido el aumento de la violencia, fue que la estrategia de seguridad estuvo a debate en la elección del 2021. No fueron pocos los candidatos que entonces se pronunciaron contra el Mando Coordinado, incluso, ya como alcaldes electos, por lo menos una decena advirtieron que no firmarían el convenio que cede en control de las policías municipales a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. La mayoría de ellos recularon, uno de quienes no lo hizo fue el de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, y por ello se vuelve tan importante dar seguimiento al modelo de seguridad que se ha diseñado para la capital del estado, en tanto es la única alternativa operante a la estrategia de seguridad a cargo del gobierno estatal.

Al alcalde de Cuernavaca tampoco le ha ido bien. En los primeros 10 meses del 2022 se cometieron en la ciudad 138 homicidios dolosos, el 16% de los cometidos en todo el estado. El total de la población de Cuernavaca representa 19.2% de la del estado. Es decir, demográficamente, la incidencia de homicidios dolosos parece ser ligeramente menor a la del resto del estado, sin que deje de ser muy preocupante. En Cuautla, en el mismo período se cometieron 77 homicidios dolosos, casi el 9% del total en el estado, para una población que representa el 9.5% del estado. En Yautepec, de enero a octubre se cometieron el 9% (78) de homicidios doloroso del total estatal, y la población del municipio representa apenas el 5.3% de la del estado.

Las cifras de violencia son trágicas. El modelo implementado por Cuernavaca aún no muestra ser una solución, aunque habría que reconocer que se tiene un mapa delictivo más detallado para la capital. Mientras que en administraciones anteriores no se hablaba desde el ayuntamiento de delitos como trata, narcomenudeo y extorsión, hoy se les reconoce como generadores de violencia.

Probablemente el modelo de seguridad que Urióstegui propuso para la capital del estado requiera tiempo de maduración. Pero frente al incremento de la violencia y con ello de la ira y el temor ciudadano uno tendría que preguntarse, ¿le dará tiempo para cuajar?





