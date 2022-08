Más Guardia Nacional no es la respuesta

Igual que la estrategia federal contra la inseguridad, la de Morelos sigue apostando a la ampliación de la presencia de elementos del Ejército y Guardia Nacional (militares al fin) en tareas de combate a la delincuencia. La evidencia del fracaso de tal modelo es abundante, particularmente en las regiones donde mayor despliegue militar hay y la violencia se mantiene, o incluso crece. En Morelos, el gobierno estatal presume cada vez que se le cuestiona sobre el aumento de la violencia que hay más elementos de la Guardia Nacional para enfrentarla. Es una salida simple que parece tranquilizar a muchos.

Parece bastante simple, la opinión pública suele actuar conforme a estímulos muy visuales, el aumento de patrullajes en convoy hace parecer que el gobierno hace algo para inhibir el delito aunque los resultados sean mínimos o nulos. Y si la opinión pública se conforma con esa respuesta, el gobierno logra reducir la presión que enfrenta. Sin embargo, los datos hacen ver que el problema persiste.

En los primeros siete meses del 2022, los homicidios dolosos en Morelos sumaron 599 (de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), la cifra es superior en 2 por ciento a los 588 que se registraron de enero a julio de 2021. A pesar de que entre un período y otro la presencia militar y de Guardia Nacional aumentó en por lo menos 500 elementos, según los anuncios del propio gobierno estatal. Más allá, los 599 homicidios dolosos que se registraron en los primeros siete meses del 22, son más que todos los registrados en 2015, 2016 o 2018.

Académicos y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la violencia parece incrementar en las regiones donde crece la presencia militar. Probablemente la relación no sea tan fácilmente determinada por los datos; alguien podría alegar, por ejemplo, que la presencia militar se fortalece en las zonas más violentas entonces la militarización no significaría el aumento de la violencia, sino viceversa; incluso habría quienes, más neutrales, advirtieran que la militarización probablemente no ayude, pero tampoco afecta a la seguridad pública. Lo cierto es que las cifras evidencian que no sólo una mayor presencia militar no se ha traducido en la disminución de la violencia y también se asocia con nuevos problemas de abuso policial y violación de los derechos humanos y las garantías individuales.

Otro problema grave que genera la militarización de la seguridad pública en Morelos es que la respuesta equívoca pero recurrente de reforzar la presencia de la fuerza pública, parece inhibir la creatividad del gobierno en conjunto (y esto incluye Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos), para identificar la enorme cantidad de fenómenos criminógenos en la entidad. Al tener como respuesta el reforzamiento de las fuerzas armadas, el estado pierde de vista la urgencia de revisar los motivos de la impunidad casi total en delitos en Morelos; la falta de capacidad de las fiscalías para desarrollar sus tareas; la inacción de los gobiernos para promover el desarrollo económico; la urgente inversión en volver a Morelos un estado no sólo visitable, sino habitable; los componentes de ética y moral sociales que facilitan la decisión de cometer delitos; Y por supuesto, la necesaria reorientación del gasto público para cumplir con estas tareas.

Dato que sirve para argumentar que el problema no es sólo de aumentar militares en las calles: Cuernavaca salió de la estrategia llamada Mando Único en enero del 2022 y a partir de entonces hay un mando civil en la policía local; la tasa de homicidios dolosos en los primeros siete meses no varió en nada, aunque se ha logrado ya abatir otros delitos.

Preocupa, especialmente, la enorme ignorancia, o conveniente desatención del gobierno estatal a la literatura que existe sobre los riesgos de la militarización de las tareas de seguridad pública, igual que su desprecio por la evidencia empírica sobre la negativa relación costo beneficio que la misma implica para la sociedad, no sólo en Morelos y México, sino en toda América Latina. Negar la verdad por ceguera ideológica debería considerarse otro crimen, sobre todo si lo comete el Estado.





