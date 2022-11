Mario Delgado, el incendiario

¿Pueden los lopezobradoristas no apoyar a Cuauhtémoc Blanco? En Morelos estaba predicado que así era mayoritariamente, aunque el discurso del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura todo lo contrario. Probablemente por algún afecto especial por el gobernador y porque el colimense no vive en Morelos ni conoce lo que en el estado ha ocurrido en los cuatro años en que el Cuauh ha estado a cargo del Ejecutivo estatal. Con esa brecha de conocimiento, el dirigente nacional de Morena amenaza con cancelar el futuro de los cuatro diputados de Morena que cometieron tres osadías: oponerse al proyecto presupuestal del gobernador, ser abiertamente críticos respecto al quehacer del Ejecutivo, y no adherirse al grupo del mandatario que se hizo del poder en Morena con el respaldo de Mario Delgado.

Probablemente a Mario Delgado le falta mucha información, por ejemplo, el hecho de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco opera discrecionalmente miles de millones de pesos del presupuesto; el que pese a las crecientes asignaciones de recursos para la Comisión Estatal de Seguridad Pública los resultados en el área son de escándalo, que se gasta más en comunicación social que en salud pública, que el gobierno estatal ha contribuido directamente a la quiebra de muchos municipios mediante la retención o disminución arbitraria de participaciones, entre otras muchas disfunciones del gasto público en Morelos que llevaron a los diputados de Morena a pensar que otra vía era posible y se sentaron a dialogar con la oposición en el Congreso, que para entonces ya tenía mayoría simple y determinaron votar un proyecto presupuestal diverso al que el Ejecutivo había enviado.

Pero según parece, la consigna sigue siendo destruir al adversario y a cualquiera que busque tener puentes en la política local, como hicieron los legisladores de Morena, Macrina Vallejo, Paola Cruz, Alejandro Martínez y Alberto Sánchez, quienes, según amenaza Mario Delgado, se han quedado sin futuro político en Morena, con el mismo trato que su liderazgo en el partido ha dado a otros políticos con mayor alcance nacional, como el senador Ricardo Monreal, por ejemplo. Para Mario Delgado no parecen importar los resultados sino la lealtad al presidente y al gobernador de Morelos, a quienes coloca en la misma canasta como si tuvieran la misma dimensión o respaldo ciudadano. Incluso los más fervientes lopezobradoristas están convencidos de que la estatura del presidente es muy diferente a la del gobernador, algo en que coinciden muy probablemente con los más recalcitrantes críticos del presidente.

Porque Mario Delgado expresó el respaldo de su dirigencia al gobernador debido a la lealtad de Cuauhtémoc Blanco con el presidente, sin considerar siquiera alguna de las matrices de resultados en las que el estado no vaya tan mal o presente un comportamiento por lo menos mediocre. No, para Delgado lo relevante es qué tanto se pliegan las voluntades a la del presidente y no a la de la ciudadanía que eligió por mayoría, por cierto, a cada uno de los diputados morelenses a los que él niega futuro político.

Preocupa, porque la baladronada de Mario Delgado se inserta en el discurso de un poder que se va diluyendo entre los bajos resultados, la temporalidad del mismo y el escaso respaldo ciudadano, es coincidente con el endurecimiento del discurso del propio gobernador quien, luego de las observaciones que frenaron el presupuesto de los diputados, les hace un “llamado al diálogo”, repleto de amagos, insultos y amenazas de esos que parecen preludio de un pleito callejero más que de una mesa para la gobernabilidad. Y a la radicalización de los unos, responderá, sin lugar a dudas, la de los otros que probablemente no vaya tan en el discurso como en los hechos ¿qué tanto puede frenar el Congreso con mayoría opositora al gobernador y sus planes y proyectos? Y por supuesto ¿qué salida darán a las solicitudes de desaforar al gobernador interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción

Las amenazas de Mario Delgado, por cierto, hicieron que las diputadas Macrina Vallejo y Paola Cruz se retiraran la de asamblea e incomodaron notoriamente a la senadora Lucía Meza, quien podría ser a estas alturas el único puente visible para una reconciliación que urge a Morena antes de que inicie, en el 2023, el proceso electoral. Por lo pronto, parece que el dirigente de Morena vino a romper todos los puentes y radicalizar más a los ya bastante excluyentes políticos morelenses. Cuidado, esos discursos pueden generar más violencia política y en Morelos ya tenemos por lo menos tres asesinatos que, según las investigaciones de la Fiscalía, apuntan a ese móvil.





