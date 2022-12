Nuevas Reglas | Lucía Meza o Margarita González

Si nada extraordinario pasa, el 2024 Morena postulará a siete mujeres y dos hombres como candidatos a nueve gubernaturas que se disputarán, y que incluyen la de Morelos. La definición del partido indica que, ya sea por vía de reformas legales o de impulsar los nuevos lineamientos del INE en materia de paridad de género, el partido del presidente, López Obrador, seleccionará para la candidatura a suceder a Cuauhtémoc Blanco a alguna de las mujeres que militan en el partido.

Dos datos importantes: ningún político morelense es tan cercano a López Obrador como acostumbran presumir, y entonces el presidente, erigido desde siempre como el gran elector en Morena, tomará decisiones pragmáticas partiendo del otro dato relevante, no con cualquier candidato su partido podría conservar la gubernatura del estado. Es decir, la designación podría ser mucho más pragmática que afectiva en el 24, aunque no faltará el componente aquél del pecho que no es bodega y esas justificaciones.

Hay por lo menos tres mujeres que podrían contender por la candidatura de Morena a la gubernatura, las dos que más suenan en el ambiente político son la senadora Lucía Meza, quien llevaba mucho tiempo trabajando en su proyecto; la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, quien poco puede presumir en la política más allá de una supuesta cercanía con el presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez; y el equipo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, podría seleccionar alguna alternativa que probablemente serían, en ese orden, Sandra Anaya Villegas, secretaria de Administración, o Cecilia Rodríguez González, de Desarrollo Económico. Dada su larga carrera política, es obvio que el mayor conocimiento lo tiene Lucía Meza.

El preacuerdo de Morena para que la candidatura en Morelos sea encabezada por una mujer, llevó a Margarita González Saravia, a iniciar una apabullante y muy probablemente ilegal campaña publicitaria en el estado, para mejorar el escaso conocimiento y consecuente reconocimiento de los morelenses a su figura y labor. La aparición de pendones, espectaculares y publicidad en vehículos del transporte público ha sido evidente en la penúltima semana del año.

La jurisprudencia electoral del 2018 establece que para acreditar actos anticipados de campaña, las expresiones que se revisen deben analizarse en el contexto en que son emitidas, considerando el momento en que se dieron (actualmente no hay un proceso electoral en Morelos), la intencionalidad de los mensajes, en este caso posicionar la figura de Margarita González, si afectan o no la equidad en la contienda (otros aspirantes no lo están haciendo, a lo mejor por respeto a la ley o porque carecen de los recursos); pero también, el auditorio a quien se dirige, en este caso la población abierta de Morelos, y la modalidad de transmisión de los mensajes. Por lo pronto, en un caso similar, el Instituto Nacional Electoral ya falló en contra de la aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum, bajo criterios similares y dictó medidas cautelares para detener la muy anticipada campaña. Y a lo mejor alguien podría decir que específicamente esas campañas de posicionamiento de imagen no promueven el voto a favor o en contra de nadie, porque la metodología de designación de candidatos en Morena no es por elección primaria sino por encuesta; sin embargo, se puede equiparar el valor del resultado de la encuesta con el de una elección, como se ha determinado previamente en sanciones a procesos adelantados de otros partidos.

Así que Lucía Meza caminando Morelos, Margarita Saravia en pendones y espectaculares y Sandra Anaya o Cecilia Rodríguez esperando cobijadas por la fuerza del gobernador y su equipo, se perfilan para ser las opciones de Morena a la gubernatura del estado. Convendría preguntarnos cuál es el perfil de gobernante que requiere para salir adelante una entidad asolada por la delincuencia, con una política de bajísima calidad y proclive más a la ruptura que a los acuerdos, y que vive múltiples crisis de orden económico y en el desarrollo social. ¿Alguna de las posibles candidatas lo tiene? Probablemente la decisión quede entonces entre Lucía Meza y Margarita González, ¿hay alguien más?

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx