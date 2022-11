Los trece alcaldes no firmantes

Ya para el final de la semana pasada, 23 alcaldes morelenses, todos identificados como aliados del Ejecutivo estatal emitieron un llamado a “actores políticos, líderes de opinión, partidos políticos, poderes del Estado y organizaciones en el entorno político nacional y estatal, a mantener su activismo en los cauces que abonen y fortalezcan la cultura política democrática”, advierten su rechazo a la “intromisión de intereses creados que le apuestan a la desestabilización de las autoridades municipales” y condenan enérgicamente (porque siempre se oye más grave), “los intentos de extorsión por parte de actores de la vida pública que siguiendo intereses oscuros pretenden generar desinformación y emiten amenazas para chantajear y pretender presionar a los presidentes municipales para intervenir de forma ilegal en las decisiones de planeación, gestión presupuestal y ejecución del gasto público”.

El abstruso lenguaje de los firmantes pretende descalificar el presupuesto aprobado por los diputados y rechazado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, quien enviará sus observaciones esta misma semana al Legislativo. Llama la atención, sin embargo, que Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Jojutla, Xoxocotla, Temixco, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Ocuituco, Tlayacapan, Tlaquiltenango y Yecapixtla, no hayan respaldado con sus firmas el documento que parece configurar una conducta reiterada de algunos actores políticos hacia los ayuntamientos. Ocurre que una de las estrategias del gobierno estatal para controlar a los alcaldes ha sido la retención y recorte en las participaciones que entrega a los municipios periódicamente. Ningún alcalde lo dice abiertamente, porque parece ser una de esas reglas de la diplomacia, pero el hecho es que tales disminuciones se dan al grado que el proyecto presupuestal de los diputados, cuatro de ellos ex alcaldes que padecieron tales retenciones, prevé el incremento a esas participaciones y el etiquetado de las mismas y de los recursos para obra pública. A lo mejor sabiendo eso, los trece alcaldes entendieron que a lo mejor los diputados no son especialmente sus amigos, pero sus adversarios reales están en una oficina del Ejecutivo.

Cuernavaca recibiría 596.2 millones de pesos en el presupuesto de los diputados, mientras que en el del Ejecutivo sólo tendría 555.25 millones de pesos; en el caso de Cuautla, obtendría 279.7 millones, contra 260.5; Jiutepec pasaría de 206 millones en el proyecto del Ejecutivo a 329 en el proyecto del gobierno estatal, Jojutla de 101.3 a 108.8 millones de pesos, y así con cada uno de los municipios del estado. En total, los diputados proyectaron la distribución de 8 mil 62 millones de pesos a los municipios.

De hecho, los alcaldes que no firmaron el documento administran 13 ayuntamientos que concentran 1.2 millones de habitantes, esto más del 60 por ciento de la población total del estado. Pero también son algunos de los que han sido castigados por el gobierno estatal con mayores recortes a sus participaciones. Están, entre ellos Yautepec y Yecapixtla, hoy gobernados por parientes consanguíneos de dos diputados, pero también hay otros cuya relación con los legisladores es estrictamente profesional, como José Luis Urióstegui, de Cuernavaca, Rodrigo Arredondo, de Cuautla, Rafael Reyes de Jiutepec, y Juan Ángel Flores, de Jojutla.

De poco servirá todo el lío que se ha armado hasta ahora entre apoyadores del Ejecutivo y los diputados, por cierto, a final de cuentas, el gobernador seguramente observará el presupuesto en ese y otros puntos, la ampliación para la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, también la prohibición de transferencias, entre otras muchas. Habrá que ver si los diputados del grupo de los 15 determinan sentarse a negociar el proyecto o de plano abortarlo. De cualquier forma, el que el Ejecutivo deseche artículos del presupuesto aprobado por los legisladores es muy mala noticia para todos los ayuntamientos, particularmente los más grandes por el reto que significa dotarlos de servicios en condiciones presupuestales tan adversas, y para todo Morelos.





