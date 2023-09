Los salpicados por el caso del fiscal

Probablemente José Luis Urióstegui Salgado, Raúl Israel Hernández Cruz y Teodoro Enrique Lavín Sodi se hayan visto alguna vez. Habitantes de Cuernavaca desde jóvenes, como casi 400 mil residentes, se habrían topado en algún restaurante, supermercado, parque, o en algún lugar público. El alcalde de Cuernavaca y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se habrían encontrado en algún acto oficial con el fiscal general, hoy detenido, pero no parece haber mayores registros que documenten alguna amistad entre ellos, mucho menos una relación de sociedad comercial o de otro tipo.

Probablemente por ello resulte tan raro para los analistas locales el supuesto descubrimiento de una red de relaciones de negocios y protección entre el fiscal, hoy bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano; el alcalde Urióstegui, el ombudsperson Hernández, y el empresario Lavín, que según versiones de medios cercanos al régimen que tiene encarcelado al fiscal, habrían salido del análisis de la plataforma de mensajería Whatsapp del teléfono de Uriel N. Quien haya leído los supuestos mensajes podría decir que pocos elementos de prueba hay en ellos, lo que empeora cuando se consulta a Urióstegui, Hernández Cruz, o los abogados de Lavín Sodi, quien por cierto, pasa más tiempo en negocios en el extranjero que en Cuernavaca, y cada parte niega tener cualquier relación con los envíos que parecieran más una jugarreta política que un expediente jurídico.

Aparentemente, la idea sería aprovechar la embestida contra el fiscal de Morelos para salpicar a algunos de quienes el gobernador de Morelos percibe como adversarios suyos, “o del movimiento”. Así que, el ombudsperson local, que ha mantenido una posición abiertamente crítica respecto de las acciones y omisiones del gobierno del estado , era un objetivo obvio, más cuando el imaginario del grupo de Cuauhtémoc Blanco lo ubica como uno de los tres funcionarios que habrían sido “nombrados” por el ex gobernador, Graco Ramírez. Lo mismo pasa con el alcalde de Cuernavaca, quien podría buscar la reelección o de plano ir a la candidatura para gobernador de Morelos por la coalición opositora a Morena.

Lo que entonces no queda claro es por qué involucrar a un empresario dedicado a la consultoría y la elaboración de productos de tabaco, Teodoro Ernesto Lavín, en los supuestos mensajes mafiosos del fiscal. El despacho de abogados Bernick & Beck, representantes del empresario, advierten que Lavín Sodi no conoce ni tiene relación alguna con el fiscal en desgracia, por lo que no ha recibido ni acatado orden o sugerencia alguna del sujeto o de ningún otro funcionario de cualquier nivel. También advierten que procederán en tribunales internacionales en contra de quien resulte responsable por la difusión de desinformación y el uso no autorizado de imágenes del empresario.

La pregunta obvia es, ¿por qué querría alguien involucrar al empresario en un escándalo de tal magnitud? La respuesta tendría que darla, en todo caso quien ha urdido la compleja trama de presuntas complicidades.

Salvo un incidente de hackeo en sus cuentas de redes sociales y una breve campaña negativa en su contra por internet, entre 2020 y 2021, Teodoro Ernesto Lavín, ha mantenido una vida discreta, lo que no es fácil dadas sus relaciones familiares, en lo local, con sus padres Teodoro Lavín, ex presidente del órgano electoral local, cronista y reconocido miembro de la sociedad de Cuernavaca, y Gabriela Sodi, artista e historiadora del arte, y diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática; en el plano nacional con el periodista y político, Demetrio Sodi, y la actriz, Laura Zapata, y en lo internacional con la cantante, Thalía. El involucramiento del empresario, entonces, parecería un asunto mucho más en el terreno de lo personal que en lo político, dado que la participación de Teodoro Ernesto en la política es prácticamente nula.

Publica la queja de los abogados del empresario, esperaríamos que también lo sea el resultado de la misma.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx