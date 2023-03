Los responsables en el Paseo Ribereño

A nueve meses de la caída del puente colgante en el Paseo Ribereño de Cuernavaca, justo el día de su reinauguración, la Fiscalía Anticorrupción ha integrado una carpeta de investigación que considera bastante sólida para formular imputación como responsables a un número aún no informado de funcionarios y ex funcionarios municipales, entre los que se incluye a Antonio Villalobos Adán, preso por otra acusación en el penal de Atlacholoaya.

Vale la pena recordar a grandes rasgos lo que ocurrió con el tour barranqueño que pretendía ampliar la oferta turística de Cuernavaca.

El paseo ya existía desde hace décadas, su entrada es el parque Porfirio Díaz. El sismo de 2017 provocó daños en la infraestructura del paseo, lo que provocó su cierre temporal mientras se hacían las reparaciones necesarias con un proyecto que fue detenido por la burocracia estatal por múltiples razones. Las reparaciones fueron concluidas, o eso se reportaba a finales del 2021, pero el puente colgante no fue intervenido más que parcialmente.

El 6 de junio de 2022, una rueda de prensa del Ayuntamiento anunciaba la reapertura del Paseo Ribereño justo al día siguiente. Ya en el recorrido inaugural, cuando pasaban por el puente colgante alcalde, regidores, periodistas, el puente colgante no resistió la combinación de peso y vibración, y sus juntas se reventaron provocando la caída de casi una veintena de personas que resultaron heridas.

A partir de ello, la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de oficio para investigar los hechos y deslindar responsabilidades por posibles acciones y omisiones que hubieran provocado el colapso del puente y el daño a las personas que estaban sobre él. El alcalde José Luis Urióstegui pidió a sus subalternos colaborar con las indagatorias y días después removió a tres funcionarios por presuntas negligencias que habrían llevado a reabrir el Paseo Ribereño sin que fuera totalmente seguro para los visitantes. Entre otros argumentos se consideró que una buena inspección previa a cada uno de los puntos, especialmente del puente colgante, podría haber advertido de los riesgos.

A José Luis Urióstegui el desastre en el puente colgante le resultó especialmente indignante por motivos políticos, profesionales y hasta personales. Él no resultó con mayores lesiones pero su esposa y muchos de sus colaboradores sí, lo que sería suficiente para molestar a cualquiera. Además, las imágenes de la caída dieron la vuelta al mundo, en una forma de promoción indeseable para la ciudad; el programa de reactivación turística de Cuernavaca a través de sus sitios históricos y bellezas naturales (conjugadas en el Paseo Barranqueño), es una de las líneas de trabajo de Urióstegui cuya campaña por la alcaldía en el 2021 concentró las propuestas de crecimiento económico en ese proyecto. Por si eso fuera poco, la idea de Urióstegui como administrador de la ciudad era demostrar que la calidad no está reñida con la burocracia; después de años de abandono y alejamiento de los funcionarios del ayuntamiento con la población de Cuernavaca, el nuevo alcalde buscaba mostrar la eficiencia, la cercanía con la gente, la preocupación por la ciudad, la catástrofe del puente negó cada una de esas líneas y eso la volvió mucho mayor.

Y salvo la afrenta personal que puede sentir el alcalde Urióstegui, el resto las comparte con todos los habitantes de Cuernavaca que el 6 de junio pensaron que por fin iba a pasar algo bueno después de años de abandono y muy pronto se desilusionaron ante los resultados.

¿Quiénes serán los funcionarios y ex funcionarios del municipio imputados por los hechos del paseo ribereño? El Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no ofrece más que un nombre, el del ex alcalde Villalobos, seguramente para cuidar el proceso y/o evitar que probables involucrados se den a la fuga o busquen estrategias legales para evitar ser presentados ante juzgados, fenómeno no frecuente, pero sí con registros frecuentes en Morelos.

Habrá que esperar el resultado de la audiencia de imputación y el proceso jurídico para elaborar una opinión más acabada sobre el grado de responsabilidades, también para valorar el impacto que sobre la administración de Urióstegui tendría el llevar a juicio a personajes que aún colaboran con él. Por lo pronto, hay algo de optimismo por la posibilidad de justicia en el caso, observaremos puntualmente el proceso.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx