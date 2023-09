Los primeros acuerdos del Frente Amplio por Morelos

“Todos contra Morena”, arengó el dirigente del PRI, Jonathan Márquez en la reunión que consolidó el Frente Amplio por Morelos este jueves y la aclamación selló el acuerdo. La coalición opositora de partidos y organizaciones ciudadanas que parece más competitiva frente a la alianza de izquierdas en el gobierno estatal, cerró así la posibilidad de que los aspirantes a candidaturas de Morena que resulten eliminados en el proceso de selección consigan nominaciones del Frente Amplio para ayuntamientos, diputaciones locales y la gubernatura. Ésta fue la única restricción visible, además de las dictadas por sus propios estatutos que imponen métodos de selección de candidatos y tiempos para ello, de los partidos políticos a la colección de propuestas de grupos organizados de ciudadanos que participan ya en el Frente, hasta ahora cincuenta pero podrían sumar en breve a 200 más.

Salvo eso, los partidos cedieron tanto a las organizaciones ciudadanas que en el segundo foro de líderes por Morelos, no sólo ratificaron el Frente Amplio, también obtuvieron la deferencia de que ningún ex gobernador estuviera presente en la reunión como había ocurrido en el primer encuentro. Por supuesto que hubo políticos y algunos ex funcionarios mucho más identificados con perfiles ciudadanos que con los partidos a cuyas administraciones sirvieron, por ejemplo, Brenda Valderrama, Mayela Alemán, Teresa Domínguez, Marisol Becerra, Alfonso Pedroza, Jorge Messeguer, Andrés Remis (empresario de toda la vida, pero también ex funcionario municipal); nada que justificara alguna sospecha de engaño o simulación, lo que hablando de partidos políticos es francamente difícil. De hecho, hubo el reconocimiento de una situación de emergencia en el estado y el país, y el reclamo a los partidos presentes “si ustedes hubieran hecho bien su trabajo, no estaríamos en esta situación”, se dijo, porque si los partidos que tuvieron el poder hasta el 2018, PRI, PAN y PRD. hubieran hecho bien las cosas la gente no habría votado por Morena que, sorpresa, lo está haciendo bastante peor. Esos reclamos parecen traducirse ya en una mayor exigencia ciudadana, lo que es bastante deseable en un estado cuya ciudadanía en términos generales es de bastante baja calidad.

Las peticiones ciudadanas tampoco eran tan difíciles. Nadie iba a pedir, por ejemplo que quien ocupe la gubernatura a partir de octubre del 24 fuera un arcángel enviado desde el paraíso para proteger a los morelenses, o que en uno o cinco años de nueva administración Morelos se convirtiera en media Dinamarca. En cambio se acordó primero que el Frente va; segundo que las organizaciones sociales tendrán el mismo peso que las dirigencias partidistas, “nos necesitamos mutuamente”; tercero, la integración de una plataforma de gobierno común que parta de la sociedad civil con la participación de los partidos; cuarto, que por lo pronto es mucho más relevante la plataforma que los candidatos; quinto, que la selección de candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones será mediante un método abierto a la ciudadanía, pero respetando las normas estatutarias de los partidos; sexto que los partidos integrantes del Frente son de inicio PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, pero podrán sumarse otros que compartan objetivos y métodos de selección; séptimo, que las organizaciones ciudadanas integradas ahora en el Frente (alrededor de 50), invitarán a otras 200 interesadas en adherirse a los trabajos y aportar en la construcción del proyecto y la nominación de candidaturas; octavo, que no habrá espacio para morenistas tránsfugas en el Frente Amplio porque han guardado silencio frente al desastre de las administraciones estatal y federal.

Los pendientes son relevantes, también, en el tintero quedó si los partidos que se integren al Frente Amplio deberán hacerlo para todas las candidaturas, gubernatura, 33 alcaldías (no se cuentan las tres indígenas por estar sujetas a usos y costumbres), 12 diputaciones locales de mayoría y 8 de representación proporcional; las organizaciones ciudadanas pidieron que así fuera, pero los partidos no tocaron claramente el tema. Seguro lo tendrán que pensar muy seriamente.

