Los pragmáticos panistas morelenses

Los dos personajes que ganaron la gubernatura de Morelos con las siglas del PAN, Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo se dejaron ver en público ayer para saludar a la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez. Adame, a pesar de su mayor raigambre panista apareció en un encuentro con empresarios y sociedad civil; Sergio Estrada, quien rompió hace tiempo con Acción Nacional pero sigue teniendo muchos amigos en el partido, estuvo en el mitin con liderazgos sociales y estructuras del partido. Salvo ese detalle de aparente dislocación, los dos ex gobernadores dieron poco de qué hablar.

El acto matutino con la senadora fue con un centenar de emprendedores morelenses y gente de la sociedad civil. Ahí, Gálvez fue aplaudida y apapachada por la sociedad civil local y habló de los temas a los que los empresarios demandan atención, un poco de seguridad, un poco de desarrollo económico. No faltó la crítica a los regímenes estatal y federal que fue bastante aplaudida por los empresarios locales que han sido bastante maltratados en los últimos cinco años. Detalle interesante, en la reunión Xóchitl advirtió “la superación personal es complicada porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Echarle ganas no es suficiente. El gobierno está obligado a emparejar el piso”. Lo que se traduce en la intención por mantener los programas sociales que están vigentes desde finales del siglo pasado y se han extendido y mejorado en los últimos 30 años.

Ya por la tarde vino el rollo mucho más partidista. Alrededor de 300 panistas llenaron un salón del hotel Villa Béjar, donde el simbolismo que les encanta dilucidar a los políticos fue evidente. La familia Terrazas, a la que se ubica como usufructuaria actual de la marca PAN en Morelos, se apoderó de la mitad de la primera fila desde la que lanzaban porras y arengas como justificando su invasión del espacio; la otra parte de los asientos frontales estaba ocupada por los alcaldes panistas, José Luis Urióstegui en primerísimo plano, y el diputado Franciso Sánchez Zavala a un par de asientos.

Probablemente Marco Adame no se hizo visible en el acto vespertino porque la familia Terrazas no es exactamente jefa de su club de admiradores. De hecho, el conflicto entre ambas familias tiene años y tiene su alfa y omega en el control de la dirigencia estatal panista y con ello de las candidaturas y los actos de los aspirantes a las mismas. Y de esos había bastantes en la reunión con Xóchitl.

Había desde los que anhelan la reelección hasta quienes podrían ser candidatos a la gubernatura, como el propio José Luis Urióstegui propuesta de la dirigencia panista, o el ex procurador, Ricardo Dorantes, a quien impulsaría el PRD. Así que el acto con los panistas habría estado más salpicado de esa extraña solemnidad partidista con que se suelen vestirse esas actividades. Pero no, la presentación de la senadora tuvo el mismo ambiente relajado que ella misma impone, y eso contagió a los panistas. No que los de la familia Terrazas no sepan echar porras, así empezaron su carrera en el blanquiazul, pero hacía rato que no se notaban tan entusiasmados, a lo mejor por los enojos que derivan de ser el poder tras una o dos sillas en la dirigencia estatal.

Algo que parece claro es que los panistas de Morelos han decidido por separado que la candidata presidencial sea Xóchitl Gálvez. No debe extrañar a nadie, en Morelos hay un panismo más pragmático que doctrinario y si las encuestas indican que la senadora es aventaja por tanto a los otros aspirantes, resulta bastante lógico que el panismo morelense le grite: Pre si denta, pre si denta… así separado para durar los seis años.

* * *

Por cierto, como habíamos adelantado en este espacio, Rodrigo Arredondo, alcalde de Cuautla avisó que le interesa contender por la candidatura al gobierno del estado bajo las siglas de Morena. Es decir, los aliados del gobernador en efecto tienen un plan C.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx