Los nuevos Pueblos Mágicos y sus retos

Morelos tiene dos nuevos Pueblos Mágicos, Xochitepec y Tlaltizapán, y probablemente por esa suerte de canibalismo local, la noticia no ha sido del todo bien recibida por el público local. El misticismo que envuelve a Tepoztlán y Tlayacapan (los otros dos con esa denominación en el estado), a diferencia de lo comunes que pudieran parecer los dos lugares recién nombrados, pinta como el mayor argumento para la queja de aquellos a quienes los nombramientos parecen causar tanto escozor.

Cierto que la denominación de Pueblos Mágicos parece haberse abaratado con los años. Una de las razones por las que ahora pareciera tan sencillo acceder al distintivo es que desde 2019 no significa una carga mayor para el erario. Así que este año la denominación estuvo al alcance de 45 localidades, dos de ellas las de Morelos, que habrían cumplido con los requerimientos para llevarla.

Tampoco parecen tan difíciles de conseguir: acreditar área o unidad administrativa encargada del turismo; directorio de los servicios turísticos locales; inventario de recursos y atractivos turísticos e históricos en su caso; información sobre conectividad, comunicación y cercanía con una ciudad principal; plan de desarrollo turístico municipal; comité de trabajo de Pueblo Mágico; aprobación del cabildo del municipio al que pertenece; recursos asignados para el desarrollo turístico y portafolio de proyectos; programa de acción turística para los próximos tres años; normas establecidas en pro del desarrollo turístico; evidencia de atractivos naturales o culturales únicos, auténticos y emblemáticos de la localidad; servicios de salud y seguridad pública de emergencia para los turistas; comprobar inversión privada y social para el desarrollo turístico.

Los Pueblos Mágicos, pese a no tener un fondo específico desde el 2019, tienen una mayor facilidad para acceder a fondos federales y estatales, omitir el pago de algunas obras públicas, y hay programas para su embellecimiento, por ejemplo, CFE oculta cableado, se remozan fachadas, rescatan monumentos, reciben apoyos para productos turísticos, capacitación y son incluidos en un catálogo de promoción relativamente exitoso. Es decir, a los pueblos les conviene la denominación de mágicos en materia de atracción turística y desarrollo económico, pero no solo a esas localidades, también a las regiones donde se ubican, en tanto el turismo no es estático. En efecto, sin la fama de Tepoztlán, pocos conocerían y acudirían a otras localidades cercanas como Amatlán, Yautepec, y hasta los poblados del norte de Cuernavaca.

Probablemente muchos dudarían del efecto que puede tener en el turismo regional el que Xochitepec haya adquirido el distintivo de Pueblo Mágico. ¿Habrá más turismo en la región? Siendo objetivos, la ubicación de Xochitepec es privilegiada al estar en el corredor de Cuernavaca a Acapulco. Es decir, el turismo carretero puede beneficiar ahora al poblado que se sumaría (en materia de promoción) a los atractivos del trayecto.

El caso de Tlaltizapán parece más complicado porque significa un viaje específico, aunque estar cerca de Las Estacas, uno de los balnearios más famosos del país, podría ayudar al flujo de visitantes. Aunque éste nuevo pueblo mágico sí dependerá mayormente de los atractivos particulares que ofrezca a los visitantes. Siendo optimistas es posible. Tlayacapan también representa un viaje específico y ha tenido un enorme éxito como Pueblo Mágico. El caso de Tepoztlán es aparte en tanto su tradición turística existía mucho antes de que existiera el distintivo de referencia.

La preocupación está, en todo caso, en la capacidad de cada uno de los pueblos, pero también de autoridades estatales y municipales, y más de empresarios turísticos, para mantener una oferta interesante, variada, identitaria, que pueda hacer de la denominación de Pueblo Mágico un éxito en materia turística. Es en lo que tendría que trabajarse más allá de las fobias que cualquiera pudiera tener respecto de cada localidad. Conviene a todos apuntalar el turismo en el estado.

