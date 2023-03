Los errores políticos del IEBEM

Eliacín Salgado, director del Instituto de la Educación Básica, ha perdido la brújula hace mucho tiempo. El profe de bachillerato tecnológico, fue colocado en la posición que lo mismo sirve para favores económicos que operación política desde el gobierno estatal por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco y muy pronto se granjeó la simpatía también de Ulises Bravo, hermano del gobernador y director de la pequeña orquesta con que el grupo afín al mandatario intenta hacer una versión de política en el estado.

El director del IEBEM cumplió con las tareas que se le asignaron para la revocación del mandato presidencial, y contribuir con gente para las asambleas con las que poco a poco el grupo del gobernador fue tomando el control de Morena en el estado. Probablemente esos aparentes éxitos lograron distraer del evidente desastre de la educación en el estado, desde la acumulación de pendientes laborales (salarios, nombramientos, asignación de plazas); los problemas de infraestructura educativa, agravados por los cierres de la pandemia y el constante robo de equipo en los planteles; la inseguridad, la violencia, el aumento en el riesgo para alumnos y maestros en la jornada escolar; y la incalculable pero evidente caída en la calidad del servicio educativo.

Pero Eliacín no está en el cargo en que se le ubicó por su talento como administrador o pedagogo, tampoco por conocer o ser empático con el magisterio. La función de director del IEBEM, en la actual administración tiene muy poco qué ver con la educación y mucho con lo político, y ahí tampoco ha funcionado en los últimos meses.

En el magisterio se sabe bien que Eliacín tenía su candidato para la dirigencia de la sección 19 del SNTE, oficina relevante pues representa a todos los trabajadores activos y jubilados, de la educación pública de niveles básico y normal, a gran parte de los de educación media superior y superior. El problema es que su candidato no estuvo siquiera cerca del triunfo que obtuvo de manera arrolladora Joel Sánchez Vélez, a quien el director del IEBEM conoce y considera un riesgo en tanto, a pesar de su posición institucional, el nuevo líder sindical es duro en las exigencias a la autoridad. Es decir, el problema funcional que presenta Joel Sánchez Vélez al IEBEM es que ahora sí tendrá que ponerse a trabajar en resolver los pendientes con el sector educativo morelense.

No se puede decir que Elaicín no quiera a Joel porque eso de los sentimientos es muy raro, pero de que le resulta incómodo no hay la menor duda. Y se nota porque, aún no se han cumplido dos semanas de su triunfo en la elección magisterial y Joel Sánchez Vélez ha recibido ya dos ofensas bastante graves en lo político. Primero, Víctor Mercado, coordinador de asesores y consentido del gober Cuauh y su equipo, se reunió con un grupo de maestros morelenses de la región oriente entre los que estaba Felipe Castro, el candidato que quedó en segundo lugar en la elección interna del SNTE y quien amenazó con impugnar la elección y acusó al comité nacional de la organización laboral de hacer un cochinero en el proceso. ¿No debió Eliacín advertir lo que significaba reunirse con Felipe Castro a sólo unos días de que Joel Sánchez rindiera protesta como dirigente sindical y casi al mismo tiempo en que el comité electo se encontrara con la dirigencia nacional que, por cierto, descalificó rudamente a Felipe Castro y definiéndolo como un peligro? A lo mejor ya ni le preguntan, pero alguien debió decirle porque unas horas después el gobierno estatal trató de borrar la evidencia del encuentro entre Mercado y Felipe Castro, aunque ya la reunión era muy conocida.

Por si el desaguisado no fuera menor, el martes estuvo en Morelos la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien visitó planteles de Huitzilac y Cuernavaca acompañada por Eliacín, y el secretario Cornejo. Eliacín no invitó a Joel Sánchez aunque en el discurso de Cornejo Alatorre se habló de la cercanía entre la autoridad y el magisterio para implementar esa cosa a la que llaman nueva escuela mexicana. A lo mejor por casualidad, por cierto, pero la gira de la secretaria fue por escuelas en que Joel también ganó la elección de forma bastante cómoda. ¿Qué versión le habrán dado a la secretaria para la ausencia del dirigente del magisterio? Por cierto, en la reunión estuvo el activísimo Leandro Vique, quien se cuenta entre los beneficiarios de la administración de Eliacín en el IEBEM y presume apoyar a Joel Sánchez Vélez, aunque la reciente evidencia indica un probable cambio de bando.





