Los datos contra el pleito morelense

Si consideramos un incremento en la población de Morelos de alrededor del 5.6% en los últimos cuatro años, y una caída promedio acumulada en el Producto Interno Bruto del 1.5% en el mismo período, difícilmente podríamos decir que la administración de Cuauhtémoc Blanco es un capítulo perdido en el desarrollo de Morelos, más bien se trata de un episodio de alto daño al estado en varios capítulos. Sólo en términos económicos, hoy Morelos es 7.1% más pobre en términos reales de lo que era en el 2018, que así como millonario, tampoco era el estado.

Por rubros, el índice de muchos delitos se ha casi duplicado, como el homicidio doloso, el robo de vehículos, el secuestro, la extorsión; las remesas, signo de la necesidad de miles de familias morelenses que no encuentran medios de subsistencia digna en el estado, aumentaron casi el 70% entre 2018 y 2022; la inversión extranjera directa ha caído a su nivel más bajo en por lo menos una década, al registrar en el 2022 un saldo de apenas 78 mil cien dólares; la generación de empleos formales no ha podido recuperar siquiera los casi once mil que se perdieron durante la pandemia (en los primeros cinco meses del 2023 se han generado sólo 743; el ingreso promedio de los morelenses es el cuarto más bajo del país y la inflación al consumidor se ubica entre 6.6 y 10% en el estado; sólo el 60% de los hogares tiene título de propiedad, lo que ofrece escasa certeza jurídica y detiene la inversión en vivienda; la tasa de informalidad laboral está entre las 10 más altas del país, con casi el 65% de la población ocupada.

En materia de bienestar, más del 60% de la población no tiene acceso a servicios de salud de calidad; la mortalidad por enfermedades circulatorias y por diabetes están entre las cinco más altas del país; ha caído a sólo el 67.3% la disponibilidad de agua potable en los domicilios; se ha reducido en más de 10% el acceso a la escuela para la niñez y juventud; la desnutrición infantil se ubica en el plano regional en una de las tasas más altas, equivalente a las de países pobres de América Latina y África.

Y en medio de esas realidades, a las que los morelenses sobreviven cada día con mayor dificultad, para la clase política morelense lo más importante parece ser el pleito por las migajas del poder. Y apropiados del discurso público, con toda indecencia lo giran hacia temas circunstancialmente tan mezquinos como quiénes son los aspirantes mejor colocados en las encuestas, quién tiene más saliva en el pleito entre el gobernador y sus múltiples adversarios, cómo se repartirán el poder una vez que la encuesta de Morena coloque -dicen ellos-, a cada quien en su lugar.

Porque de alguna forma pretenden hacernos creer que para resolver la miríada de problemas que enfrentan los morelenses cada día, es necesario primero decidir cómo se han de repartir los retazos del gobierno estatal, y ya luego veremos si hay trabajo, o siquiera propuestas, para tratar los problemas que los ciudadanos enfrentan. A la ciudadanía -creen ellos- sólo le corresponde validar las aspiraciones de cada cual.

Lo importante no es que haya hambre en Morelos, sino que el gobernador decidió que Sandra Anaya y no Cecilia Rodríguez, sea la aspirante mujer de su grupo para relevarlo en el cargo. No es relevante que el estado se tiña de sangre, lo que debe atender la gente es que el gobernador dijo que el diputado Agustín Alonso es el equivalente del demonio en la tierra; lo importante son sus acomodos y pleitos, no los problemas del estado.

Y claro, para el justo reclamo ciudadano siempre hay una salida, “es que dejaron un cochinero”, “es que los diputados no quieren al Ejecutivo”, “es que el Fiscal no trabaja”. El asunto es seguir con el discurso del conflicto, con la dinámica del caos, para que los problemas reales de la ciudadanía no ocupen el espacio mediático, no formen parte del discurso público.

Pero más allá del lado que cualquier morelense escoja para echar porras en un pleito que no es suyo, lo cierto es que Morelos es más inseguro, más pobre, más injusto, más corrupto, menos sano, menos educado y menos alimentado que hace cuatro años. Y eso no lo resuelve ningún espectáculo, aunque el protagonista sea Cuauhtémoc Blanco.

