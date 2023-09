'Los carniceros de hoy serán las reses del mañana'

Con esa popular frase se advierte el riesgo de violar la suerte de pacto no escrito de respeto rayano en la impunidad en la clase política mexicana. Si bien la sentencia suele equipararse con la bíblica: “porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la vara que midan se les medirá”, olvida la psique popular que en el caso bíblico, el juzgador y medidor de que se habla es de Dios y no de alguna autoridad sucesora o,tribunales administrativos y judiciales, además el refrán popular contiene una crueldad mucho más gráfica que la frase bíblica, probablemente porque derive de la observación de esa historia de venganzas que resulta una parte de la política mexicana posrevolucionaria.

El desafortunado refrán era muy escuchado en los primeros meses de las administraciones municipales y estatales, y regularmente iba acompañado por otro lugar común: “cacería de brujas” (infausto porque los políticos regularmente no andan “brujas”). Conforme avanzaba una administración y tenía resultados qué presumir, acuerdos construidos y percibía el desvanecimiento de sus antecesores en la memoria colectiva, las frases se iban diluyendo.

En los últimos años, sin embargo, la frase es recurrente en política, no gracias a la efectividad de los órganos anticorrupción, sino por la percepción generalizada del uso de los procesos judiciales como un arma política contra los adversarios de cada régimen. Si el fiscal de Morelos está detenido en la Ciudad de México es porque molestó al gobernador y al presidente, asegura la gente; y con la misma lógica, los ex funcionarios públicos que enfrentan procesos judiciales están en esa situación porque molestaron a alguien con el suficiente poder para llevarlos ahí. Y el argumento para sustentar tales versiones siempre es el mismo “hay otros peores y no les hacen nada”.

No se trata de defender la corrupción, sino de lamentar que se sancione por ella sólo a un set de corruptos mediante el uso faccioso de las instituciones, que inicia por la selectividad en las denuncias contra servidores públicos y sigue en la discrecionalidad con que los órganos de control y las fiscalías suelen enfrentar los casos, bajo argumentos como la calidad de las evidencias presentadas, la menor gravedad de algunos casos y hasta su posibilidad de explotación mediática.

Y aunque la “permanente lucha contra la corrupción” en el actual régimen pudiera advertir el rompimiento de aquél pacto de impunidad amparado bajo el refrán de marras: lo que parece, en un ambiente político mucho más competido y polarizado, es que el anhelo de anular absolutamente a los adversarios puede ser más efectivo con el uso faccioso de las denuncias que mediante la construcción de mayorías.

Así que aquello de “los carniceros de hoy…” seguirá siendo cierto aunque aparentemente no tenga una temporalidad tan definida como antes, y a pesar del terrible efecto que tiene en la credibilidad de las instituciones. ¿Alguien de los actuales funcionarios públicos tiene la certeza de que no será perseguido por sus sucesores? A lo mejor los pocos que se hayan portado bien, quienes regularmente por cierto, son los más cautelosos en hacer declaraciones culpando a otros de corrupción, un discurso que, desde el poder, suele ser más espejo que anhelo de justicia.

Y el problema es mucho más profundo de la persecución selectiva de ex funcionarios públicos, aunque la clase política se rehúsa a verlo: urge reformar al Estado para reducir, o en el escenario óptimo, erradicar, la posibilidad corruptora de la administración pública. Para ello, hay múltiples herramientas, la digitalización de los procesos, el fortalecimiento de los mecanismos de control, sistemas transparentes y eficaces de acceso a la información pública, entre muchos otros que se agrupan en el concepto de “gobierno abierto”, que ha sido víctima de tantas simulaciones e imposturas.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx