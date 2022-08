Los bienes culturales de Cuernavaca

Que entre sus múltiples carencias el Ayuntamiento de Cuernavaca no tenga un inventario de los bienes culturales (las grandes realizaciones tangibles -muebles e inmuebles- e intangibles a los que la sociedad asigna significado y valor común) no es inexplicable. A la llegada de José Luis Urióstegui a la alcaldía de Cuernavaca, la ciudad había perdido por lo menos una treintena de estatuas lo que evidencia el descuido que los anteriores alcaldes tenían sobre los monumentos y los elementos de la estética citadina.

Esta semana alguien pintó una tanga a la de Benito Juárez ubicada en el boulevard del mismo nombre. En cuanto recibieron el reporte, trabajadores del Ayuntamiento citadino acudieron a limpiar la que quedó como anecdótica broma a la figura del prócer. Casi en paralelo, el alcalde Urióstegui reconocía la inexistencia de un protocolo de protección a los monumentos derivada de no contarse, siquiera, con el inventario de cuáles son éstos. Buen dato para iniciar un conteo serio de los bienes culturales que incluyen pero no se limitan a los monumentos y edificios que el INAH reconoce como históricos y que, en el catálogo actual del instituto, sólo en Cuernavaca sumarían 579. 282 monumentos históricos, once conjuntos arquitectónicos, 285 bienes inmuebles con valor cultural y 1 sin clasificar. Así de rico es Cuernavaca.

El catálogo del INAH es muy extenso pues incluye no sólo los edificios públicos. Muchos domicilios particulares son considerados monumentos históricos (que datan del siglo XIX o anteriores) que mayormente se ubican en el centro histórico de la ciudad; o bienes inmuebles con valor cultural, casi todos casas del siglo XX. Tal condición aparentemente dificultaría su protección. Lo cierto es que muchas de esas casas-habitación, algunos convertidos en negocios, parecen bastante cuidados (en todo caso lo que haría falta es mejorar el aspecto de algunas fachadas, por ejemplo).

Los bienes catalogados por el INAH no incluyen, por cierto, las estatuas y otras manifestaciones artísticas y culturales alojadas en Cuernavaca. Es decir, a Don Benito Juárez no lo habría salvado el INAH, y ahí es donde el Ayuntamiento parece estar atorado. La administración de José Luis Urióstegui tendría que sumar a lo que debe salvaguardar junto con el INAH, los bienes que el instituto no tiene catalogados pero forman parte de la identidad de quienes habitamos en la ciudad. Seguro por voluntades no habría problema, Urióstegui se ha pronunciado decenas de veces por el rescate de los valores culturales de la ciudad y muchos de ellos están depositados en todos esos elementos que dan identidad a los cuernavaquenses. En todo caso, el problema radica en la capacidad de la sociedad y las propias autoridades para cuidar tan vasta riqueza en medio de recurrentes crisis económicas, descontento social que provoca vandalismo y otras formas de destrucción de la convivencia, y polìticas de austeridad cada vez más severas y menos racionales. Habría que preguntarle al Ayuntamiento cómo le ha ido con el programa de adopción de camellones para pensar si los ciudadanos estarían dispuestos a involucrarse mucho más en la protección de sus monumentos y edificios.

Porque la gente tiene formas raras de cuidar sus espacios, recordamos el abandono en que estuvo el Casino de la Selva, cerrado por años, antes del proyecto que derrumbó gran parte del hotel y convirtió el espacio en un gran centro comercial. La protesta espontánea de la gente de Cuernavaca fue muy tardía y el rescate del espacio que acompañó a la ciudad por muchas décadas resultó imposible.

Hoy mismo hay decenas de inmuebles en estado de franco abandono que pueden resultar muy significativos para los cuernavaquenses. Vale la reflexión porque a donde todo apunta, entre la escasa participación ciudadana y las enormes limitaciones de las autoridades municipales, estatal y federal, probablemente tengamos que resolver qué espacios y elementos vale la pena rescatar. Es eso o resolver el afán destructivo de muchos.









