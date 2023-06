Las sanciones electorales son parejas

Aficionados al escándalo, el ataque irracional y la denuncia infundada, a los defensores oficiosos de Morena en Morelos les enoja que la autoridad electoral local, el Impepac, integre procesos sancionadores en contra de aspirantes a la candidatura a gobernador por ese partido. Pero el carácter desordenado, voluntarioso, irrespetuoso de la ley de muchos de los aspirantes a nominaciones, militantes, coristas y adláteres morenistas, ofrece a sus actos un carácter comúnmente litigioso. De hecho, la mayor parte de quejas ante las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, provienen de actos del partido de marras, y también la mayor parte de quejosos corresponden a sus militantes.

Hasta donde tenemos noticia, el Impepac está en vías de resolver 19 procedimientos sancionadores en contra de tres de los nueve aspirantes a la candidatura para gobernador de Morena. Todos los expedientes fueron iniciados a petición de parte, es decir, por la vía de quejas de la ciudadanía o de partidos políticos. Una más que se había iniciado de oficio ante la presunción de que un hecho atestiguado por la autoridad electoral podría constituir una violación a las normas electorales establecidas en la Constitución y los códigos en la materia, fue desechada ya por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que advirtió la laguna en la norma que impide a las autoridades electorales iniciar procedimientos especiales sancionadores oficiosos.

Con bardas, espectaculares, traseros de ruta, y otras formas de publicidad visual personalizada para candidatos tapizando al estado a un año de la elección, la queja es bastante obvia. La hipótesis es simple y fácilmente comprobable: funcionarios públicos hacen promoción personalizada de su imagen con ánimo de influir en el proceso de selección de candidatos a través de encuestas del partido Morena.

Y si bien hay leyes que prohíben explícitamente a los funcionarios incurrir en tales prácticas, también hay un argumento para la defensa de las mismas: al no estar en tiempos electorales, dado que el proceso electoral inicia en septiembre próximo, no podría establecerse una violación a los períodos de precampaña o campaña. La especie es singularmente atractiva, pero aplica a un principio diferente. Las faltas que se señalan son la promoción personalizada de servidores públicos, la transmisión de propaganda presentada como información periodística, y probablemente, el uso de recursos públicos para financiar este tipo de propaganda. En los tres casos, la temporalidad electoral resulta irrelevante, por lo que los procedimientos sancionadores tendrían el sustento suficiente para proceder. Y de hecho todo apunta a que así ocurrirá en tanto la Comisión de Quejas ya declaró la admisión de las 19 quejas.

Lo que sigue en cada uno de ellos es la etapa de diligencias previas, en que la comisión integra los expedientes y verifica la autenticidad de las pruebas, después la audiencia en que escuchará a los actores políticos que motivaron la queja o a sus representantes, y posteriormente tendrán que remitirse los expedientes al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que determinará las sanciones correspondientes a cada caso, en caso de haberlas.

No será rápido, por cierto, a pesar de los lineamientos que obligan a ser expeditos en materia de justicia electoral, la cantidad de diligencias que tendrían que hacerse en cada caso puede hacer que en algunos se lleve varias semanas cumplir con todas las etapas de los procedimientos.

Así que podría ser que alguno de los expedientes de queja quedara resuelto antes que otro. En el caso de Margarita González, por ejemplo, podría tardar dado que está integrado por nueve quejas; pero también podría ser que los de Rabindranath Salazar y Víctor Mercado, cinco y cuatro quejas cada uno, tomen mucho tiempo dada la cantidad de pruebas que habría que revisar en cada caso. El que parece menos difícil para resolver es el de Lucy Meza, pues se funda en un presunto llamado al voto durante su informe de actividades como senadora, lo que podría ser evaluado más velozmente.

¿Por qué no hay procedimientos contra actores de otros partidos? Pues porque aún no están en campaña, no hay nada por sancionar.

