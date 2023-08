Las razones de Lucy Meza

Terminaba la tarde del jueves y alguien filtró el documento con que Lucy Meza solicita su reincorporación a las actividades legislativas del Senado de la República, posición a la que había pedido licencia hace un par de meses para dedicarse de lleno a dos ejercicios que aparentemente iban muy bien: primero, la operación de algunos de los comités a favor de la aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum; y luego, la difusión y operación política para sí misma con miras a lograr la candidatura al gobierno de Morelos por el mismo partido. La senadora había pensado en dar a conocer el asunto esta semana en una rueda de prensa, pero alguien tomó una foto del oficio y la empezó a distribuir con lo que toda suerte de especulaciones de fueron tejiendo en los corredores de chismes políticos y en las redes sociales.

Las versiones varían según la preferencia política de quien las urde y van desde que la senadora necesitaba fuero para no ser detenida por algún asunto (aunque resulta francamente dudosa en tanto hemos visto en Morelos lo poco útil que resulta el fuero cuando hay ganas de encerrar a alguien), hasta que se trata de una retirada táctica derivada de alguna alianza privada con alguno otro de los aspirantes. Otros advierten, sin mucho rigor fáctico, que probablemente la senadora iba muy abajo en las encuestas (en las que se han hecho públicas de parte de las encuestadoras que hacen estudios constantes en Morelos ocurre exactamente lo contrario, Lucy encabeza todas. Unos con más cancha nacional sugieren que la declinación de Zoé Robledo para buscar la candidatura a gobernador de Chiapas obligaría a que la de Morelos fuera encabezada por un hombre, lo que aún parece lejano en tanto el comité nacional de Morena no ha tomado decisiones sobre la cuestión de paridad en las candidaturas, y porque los lineamientos para la designación de candidatos no son tan simples como mitad mujeres y mitad hombres.

Poco ha ayudado que se atravesara el fin de semana y el cierre de la no campaña de Sheinbaum en el zócalo de la Ciudad de México, para el que Lucy Meza contribuyó con varios grupos de morelenses. Así que la senadora y su equipo permitieron un vacío importante que sirvió para que sus adversarios le atizaran con todo. Ya la senadora tendrá que dar sus razones, pero parece que hay una que han pasado por alto quienes “observan y analizan” la política estatal. El parcial retiro de Lucy Meza permitiría que en el Senado asumiera el escaño su suplente, Leticia Peña Ocampo, en quien la senadora no confía tanto y que desde mediados de junio pasado, tan pronto la aspirante a la gubernatura dejó su escaño, empezó a hablar con políticos que no son aliados, ni siquiera buenos amigos de Lucy Meza.

Leticia Peña llegó a la suplencia por el impulso del difunto, Radamés Salazar Solorio, hermano de Rabindranath, el segundo aspirante mejor posicionado y a quien el retiro de Lucy Meza de la contienda dejaría con una enorme ventaja sobre sus rivales. La frustrada suplente también trabaja como coordinadora de coordinación y operación del programa federal Sembrando Vidas, así que sin jale no estará, aunque Lucy Meza podrá mantener su enlace con políticos federales que se le habría cerrado sin una posición de mucha confianza en el Senado.

La versión nos fue confirmada por algunos políticos que no son exactamente del club de fans de la Senadora y a quienes Leticia Peña les habría llamado para ponerse a sus órdenes desde su escaño y apoyarlos en lo que necesitaran.

Es probable que ése haya sido el motivo para que la Senadora regresara a su posición en el Senado, además del hecho de que el nuevo período de sesiones iniciará este viernes.

* * *

También inicia esta semana el ciclo escolar, y pese a la complejidad de la tarea que viene por problemas laborales, de cobertura y calidad en el servicio, de libros de texto gratuitos, y hasta de seguridad con escuelas y maestros que han sido víctimas de extorsión, el director del Instituto de la Educación Básica, Eliacín Salgado de la Paz ya organizó su pre destape a la alcaldía de Cuernavaca y juntó a 40 personas que él llama líderes de la colonia Reforma. Pese al rechazo de miles de profes, por cierto.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx