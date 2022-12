Las omisiones del secretario Galindo

José Luis Galindo Cortez es un ingeniero en desarrollo rural por la UAEM, que entre 1995 y 2018 fue gerente de una empresa dedicada al comercio de químicos para el campo. En el 2018 fue invitado por el Partido del Trabajo a ser candidato a diputado por la coalición que integraban el PT, Morena y el PES, y ganó el distrito X, con cabecera en Ayala, por apenas 1600 votos sobre la otra coalición, PRD-PSD. Ya en el Congreso a finales de agosto de 2019, dejó el Partido del Trabajo y se fue a Encuentro Social, desde donde, junto a Alfonso Sotelo Martínez, formaron el bloque de apoyo absoluto al gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Los legisladores del PES se convirtieron en el frente de contención de aquella legislatura y lograron detener iniciativas que habrían comprometido el accionar del Ejecutivo estatal. Probablemente por ello ambos fueron incluidos en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco casi desde terminar su legislatura: Lealtad ciega del tipo 4t.

Como diputado, José Luis Galindo estuvo a cargo de las comisiones de Desarrollo Agropecuario y de Seguridad Pública y Protección Civil, su relación con el medio ambiente, la sustentabilidad es entonces, acaso tangencial. El desarrollo agropecuario puede tener impacto ambiental, muy negativo si se combina con ciertos químicos, por cierto, pero es tan cercano al desarrollo sustentable como cualquiera otra actividad pública o privada, es decir, Galindo no es un especialista en el tema. Por ello resultó siempre tan preocupante la decisión del gobernador de incluir al inexperto en el tema José Luis Galindo, como Secretario de Desarrollo Sustentable, espacio que han ocupado notables especialistas y que en Morelos, dada la riqueza en biodiversidad y la complejidad de factores que influyen en su deterioro, requiere de una atención sumamente especial.

Para la actual administración, parecería el desarrollo sustentable parece entenderse sólo como programas recaudatorios como la verificación vehicular, y actividades de observación de la naturaleza más parecidas a tours escolares. No hay un plan real de desarrollo sustentable que incluya la vertebración de los programas con las actividades sociales, tampoco hay siquiera un mayor esfuerzo para formar conciencia entre la niñez y la juventud sobre la importancia del ambiente. Pareciera que hacen más por el medio ambiente algunos otros actores de la política, como la diputada Andrea Gordillo, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En este marco, probablemente se explicarían las gravísimas declaraciones de José Luis Galindo sobre la situación de la tala del bosque de agua en Huitzilac. El titular de Desarrollo Sustentable aseguró que no tiene idea ni quiere tenerla, de la magnitud del daño al medio ambiente provocado por la actividad delictiva de los talamontes en la zona norte del estado. No se le preguntó quiénes son los talamontes de la zona que forma parte del corredor Ajusco Chichinautzin y que es un área natural protegida, aunque probablemente también tendría que saberlo, sino la magnitud del daño ambiental provocado por los talamontes en la zona.

El asunto no es menor, en el operativo para detener la actividad de los aserraderos clandestinos participaron el Ejército y la Guardia Nacional que dieron un sustazo a los habitantes del pueblo. “El operativo fue sorpresa, no nos avisaron”, han asegurado el gobernador, Cuauhtémoc Blanco y el secretario Galindo, lo que hace recordar aquella declaración del gobernador de “no nos avisan porque luego se fuga la información”. No obstante, la práctica de tala clandestina en Huitzilac no es asunto de un día, tiene mucho más tiempo que el secretario Galindo en su despacho, por lo que el funcionario debiera conocer a fondo la problemática de la que dice no tener idea.

Y si no tiene idea, tampoco tiene solución. Así el secretario sirve de bastante poco.

Porque si bien los delitos centrales cometidos por los talamontes pueden ser de índole federal, la atención a los problemas que originan la tala inmoderada son de índole estatal, la falta de una política integral y efectiva de prevención del delito, el aumento de la pobreza, el tráfico ilegal y el uso en la producción de la madera del bosque de agua, las estrategias y programas de remediación del deterioro ambiental, la invasión del área protegida por fraccionadores, entre muchos otros. El Ejecutivo no está haciendo lo que le toca y gran parte de esa omisión se da en la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx