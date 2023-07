Las corcholatas del Cuauh, hay plan C

En el anhelo, más bien impuesto para convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Cecilia Rodríguez perdió el apoyo del equipo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, porque no levantó en las encuestas que periódicamente recibe y analiza el equipo del Ejecutivo, aparentemente convertido más en una máquina de elecciones que en un gabinete de gobierno. La instrucción fue clara, Cecilia ya no va, hay que apoyar a Sandra Anaya y a Víctor Mercado, ambos aún lejos de los punteros en las encuestas, Lucy Meza, Rabindranath Salazar y Margarita González.

En el equipo del gobernador hay preocupación evidente, pese a los esfuerzos y al enorme gasto en propaganda, los candidatos más identificados con su grupo no avanzan, en cambio, quienes ellos ubican como sus mayores adversarios, suman cada medición uno o dos puntos porcentuales en la preferencia electoral medida por las encuestas. Cuauhtémoc y su equipo podrían perder cualquier influencia en la nominación, lo saben y por ello han abierto la posibilidad de, incluso, retirar el respaldo a Anaya y Mercado para beneficiar a algún otro aspirante, probablemente del grupo de alcaldes que son afines al mandatario y que lidera el cuautlense Rodrigo Arredondo.

Pese a que la instrucción de respaldo a Sandra Anaya es reciente, la secretaria de Administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco lleva unos meses en una campaña no tan discreta. De acuerdo con datos de Meta, la funcionaria ha invertido en anuncios de autopromoción en redes sociales más de 64 mil pesos desde abril, a través de su página personal y una adicional que promueve exclusivamente contenidos suyos. Aún con ello, su presencia en las encuestas es sumamente discreta, aún con el apoyo del Ejecutivo que se traduce en la difusión casi diaria de boletines de prensa con sus actividades.

El caso de Víctor Mercado es más grave. Aunque es el mejor colocado del equipo en las encuestas, Mercado ha gastado millones de pesos en propaganda, el gobierno estatal lo apoya con por lo menos un boletín diario con sus actividades, su rostro está en pegotes de autobuses, en espectaculares, ha gastado casi 200 mil pesos en anuncios de Facebook y Twitter, ha producido una serie en YouTube sobre su vida, y aún con ello está relativamente lejos de Lucy Meza y Rabindranath Salazar.

De hecho, el “destape” en dos medios de circulación nacional -lejanos a los morelenses, por cierto- de Víctor Mercado como aspirante a la candidatura para gobernador, parece más una movida desesperada (Mercado ya se había “destapado” hace meses en Morelos), una alteración en su esquema de campaña, que parte de un programa de comunicación política.

Y si algo hay cierto en la confusa política morelense es el miedo que Cuauhtémoc Blanco y su equipo tienen de que Rabindranath Salazar, Lucy Meza, o cualquier candidato de la oposición, ganen la gubernatura del estado, así que un cambio de estrategia en el equipo del mandatario es más que probable.

Según los cálculos del equipo del mandatario, no son pocos quienes abandonarían su barco en caso de que la nominación a la gubernatura recayera en Lucy Meza o Rabindranath Salazar. Los enconos propiciados y alimentados por el gobernador en contra de ambos aspirantes, y de quienes con ellos se identifican, han generado un temor, probablemente justificado en el equipo del gobernador. “Si ganan ellos se van a ir con todo en contra de nosotros”, es el análisis que se hace en confianza y que tiene el futuro político de muchos de ellos dependiente de esa nominación.

Así que el gobernador ha empezado a medir a otros actores políticos, fuera de su equipo compacto, pero con quienes pudiera negociar posiciones y una paz temporal al inicio del próximo gobierno. Entre ellos figuran varios alcaldes de Morelos y el de Cuautla, Rodrigo Arredondo ha llamado la atención por ubicarse no tan lejano en las encuestas. ¿Podrá subir? Es algo que sólo los electores pueden definir, pero por lo pronto ya se le mide y no le va mal, sin una campaña visible, el edil rebasa ya en conocimiento y respaldo ciudadano a Sandra Anaya y no está lejos de Víctor Mercado.

Esta semana será definitiva en las definiciones de respaldo. Por lo pronto, Cuauh tiene un plan C.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx