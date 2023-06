La parálisis gubernamental

En la edición del pasado 27 de febrero, advertimos de la posibilidad evidente de un cierre de gobierno debido al conflicto por el presupuesto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Entonces aún no se concedía al Ejecutivo la suspensión para seguir ministrando los recursos del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, y el Ejecutivo parecía tampoco haber calculado con exactitud el impacto de los recortes hechos por el Congreso local a diferentes capítulos del presupuesto.

Menos de cinco meses después del aviso, el Fondo de Infraestructura ha sido detenido con lo que el avance de las obras programadas para los municipios para este año no alcanzó siquiera el 50%; la Secretaría de Movilidad y Transporte ha anunciado el cierre de ventanillas de atención al público por carecer de recursos para la adquisición (carísima, según los diputados) de placas y tarjetas de circulación; y el gobernador Cuauhtémoc Blanco advierte que la misma suerte correrían algunos programas del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado.

Entonces advertíamos que la figura de “shutdown” que se utiliza en los Estados Unidos para mantener funcionando sólo los servicios públicos esenciales cuando hay desacuerdos en torno a los presupuestos, no existe en Morelos, lo que favorece la incertidumbre sobre los impactos que las desavenencias político-financieras entre grupos de poder equilibrados pueden tener sobre la sociedad. Ese espacio límbico permite a los políticos usar la crisis para atacar a sus adversarios. Cuauhtémoc Blanco culpa a los diputados de dejar a los morelenses sin placas, y ahora también sin algunos servicios del DIF, y lo que se acumule; y los legisladores culpan al Ejecutivo de dejar sin obras públicas de infraestructura a los municipios.

El efecto, más allá de cualquier inclinación por los protagonistas del desaguisado de marras, es que los morelenses siguen padeciendo la falta de atención del gobierno a necesidades algunas más urgentes que otras. Porque debe reconocerse que la administración de Cuauhtémoc Blanco no se ha caracterizado por la buena atención a sus obligaciones. El desastre en seguridad pública, el abandono de la infraestructura de salud, el deterioro constante de la escolar, la falta de mantenimiento a los espacios públicos, la mediocridad de las políticas de desarrollo económico, la baja asignación de recursos al sector agropecuario, son apenas algunas de las evidencias de la falta de preocupación o la tremenda incapacidad del Ejecutivo para atender las obligaciones legales y políticas que tiene.

Los diputados pensaron en octubre del 2022 ofrecer una alternativa de gasto público que obligara al Ejecutivo y permitiera a otros actores políticos actuar en función de que el presupuesto del 2023 se tradujera en beneficios tangibles para la ciudadanía. El gobernador insistió que tal no era posible y la aprobación del proyecto de gasto para este año enviado por el Ejecutivo y modificado por los diputados se ha traducido en el desastre financiero que hoy vivimos, básicamente por falta de voluntad de ambas partes. Cuauhtémoc Blanco y sus operadores financieros no quieren ajustarse a lo proyectado por el Congreso, y los diputados se niegan a autorizar las ampliaciones presupuestales que, aseguran, no tienen una justificación. De hecho, la óptica del Legislativo es que el Ejecutivo sí tiene recursos para funcionar, lo que implicaría que los cierres advertidos por las dependencias son más un enorme berrinche o una estrategia para disminuir el respaldo que el Congreso se había ganado los primeros meses del año.

Peor aún, no es posible identificar un escenario en que las fricciones entre Ejecutivo y Legislativo se reduzcan, ni en esta ni en la próxima legislatura, a la que tocaría ya convivir con una nueva administración en el Ejecutivo. Las posibilidades de que un partido logre la mayoría necesaria para controlar el Legislativo y que además sea el mismo que gane la gubernatura son escasas. Pese a la aparente preferencia electoral de Morena, 43% en el promedio de encuestas públicas recientes para la gubernatura (46% con aliados), Va por Morelos tendría alrededor del 30%. Por eso la insistencia de construir acuerdos.

